Matthias Reim ist zum siebten Mal Vater geworden. Doch bei der Geburt seiner Tochter Zoe wartete der Schlagerstar vor der Tür. In einem Interview erzählte er nun die ganze Geschichte.

Seit einer knappen Woche schwebt Schlagerstar Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb dich") im Babyglück: Am vergangenen Donnerstag brachte seine vierte Ehefrau Christin Stark ein kleines Mädchen namens Zoe zur Welt. Matthias Reim war zwar im Krankenhaus, nicht jedoch im Kreißsaal dabei, wie er nun in einem Interview mit dem Radionetzwerk "BR Schlager" verriet.

"Das hatten wir vorher besprochen", erklärte der 64-Jährige: "Ich habe gesagt, wenn ich dich leiden sehe, fall ich einfach zur Seite weg. Das krieg' ich nicht hin. Da haben wir uns wirklich toll drüber unterhalten." Für seine 32-jährige Frau, die ebenfalls Sängerin ist, sei dies in Ordnung gewesen. Reim habe dann einfach vor der Tür gewartet. Seine Ehefrau beschreibt er weiter als "eine glückliche Mutter, die sich unheimlich schnell erholt und unheimlich tapfer ist."

"Eines der schönsten Wesen, die ich jemals gesehen habe"

Und natürlich kommt der frisch gebackene Papa auch aus dem Schwärmen von seiner Tochter gar nicht mehr raus: "Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich jemals auf der Welt gesehen habe", sagt er. Das Aussehen habe sie von ihrer Mutter, "Aber - ich habe nur kurz ihre Augen gesehen - die Intelligenz von mir", scherzte er. "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal so emotional werden kann. Es ist so schön. Der Name Zoe passt auch wirklich toll zu ihr".

Im April 2020 hatten Stark und Reim nach acht Jahren Beziehung geheiratet. Im Oktober 2021 machten sie die Schwangerschaft öffentlich. Reim, der vor seiner jetzigen Ehe bereits dreimal verheiratet war, hat sechs ältere Kinder von fünf Frauen: Seine 21-jährige Tochter Marie und sein 26-jähriger Sohn Julian sind ebenfalls als Musiker tätig.