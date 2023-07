Gleich zwei Jungen verdrehten Belly (Lola Tung) in der ersten Staffel des Amazon-Hits "Der Sommer, als ich schön wurde" den Kopf. Für wen sie sich wohl in Staffel zwei entscheidet? Die Fortsetzung der Roman-Verfilmung von Jenny Han startet am 14. Juli bei Prime Video.

Die Coming-of-Age-Romanze "Der Sommer, als ich schön wurde" zählt zu den wohl größten Prime-Video-Serienhits für Jugendliche des Jahres 2022: Auf dem Bewertungsportal "Rotten Tomatoes" begeisterte die Dreiecksgeschichte um Teenager Belly (Lola Tung) und die Brüder Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) 79 Prozent des Publikums. Kritikerinnen und Kritiker äußerten sich sogar zu 91 Prozent positiv zur Serie. Ob Staffel zwei an alte Erfolge anknüpfen kann? Am Freitag, 14. Juli, veröffentlicht Prime Video die ersten drei von insgesamt acht neuen Episoden. Die weiteren werden im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Wieder diente ein Teil der gleichnamigen Romantrilogie von Bestseller-Autorin Jenny Han ("To All The Boys I've Loved Before") als Vorlage. Verglichen mit dem ersten Roman nahm sich das Team um die Showrunnerinnen Jenny Han und Sarah Kucserka beim Roman "Ohne dich kein Sommer" aber mehr Freiheiten: Mit Skye (Elsie Fisher) stößt eine neue Figur zum Cast, die in den Büchern nicht vorkommt. Ebenfalls neu dabei ist "Brooklyn Nine-Nine"-Star Kyra Sedgwick. Auch die Geschichte um Conrads und Jeremiahs krebskranke Mutter Susannah ( Rachel Blanchard) wird, verglichen mit den Romanen, in der Serie ausgedehnt.

Im Zentrum steht aber weiterhin das Liebeschaos um Belly: "Die Charaktere machen eine Menge durch", verriet Lola Tung in der US-amerikanischen "Today Show": "Alle müssen lernen, mit diesen neuen Gefühlen und Veränderungen in ihren Beziehungen umzugehen." Konkret muss sich Belly wohl endgültig für einen der Brüder entscheiden. Die Zukunft ihrer gemeinsamen Sommer, die sie seit ihrer Kindheit in dem Haus in Cousins Beach verbringen, wird indes von einem unerwarteten Besuch auf die Probe gestellt. Können die drei Teenies das Haus mit vereinten Kräften retten? Ob auch der Roman "Der Sommer, der nur uns gehörte" als dritte Staffel verfilmt wird, ist noch nicht bekannt.