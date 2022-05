Aufgrund einer Beinverletzung musste sich Dieter Bohlen einer OP unterziehen. Wie es dazu kam, erklärte der Hit-Produzent nun auf seinem Instagram-Profil.

Vom DSDS-Chef zum Instagram-Star: Seit seinem Exit bei "Deutschland sucht den Superstar" hat Dieter Bohlen seine Karriere ins Netz verlagert. Auf Instagram und TikTok unterhält der Pop-Titan seine rund 1,5 Millionen Fans regelmäßig mit lustigen Videos, verschickt Liebesgrüße mit seiner Partnerin Carina Walz und teilt Schnappschüsse aus dem Malediven-Urlaub.

Nun hat der 68-Jährige jedoch eine echte Schreckensmeldung mit seinen Abonnentinnen und Abonnenten geteilt. Auf einer Foto-Collage ist Bohlen in einem Krankenhausbett zu sehen, darunter ein weiteres Foto, auf dem sein Bein eingegipst zu sein scheint. Die Bildbeschreibung: "Sport ist Mord", gepaart mit einem lachenden Emoji. Per Voice-Over erklärt der Musiker die Situation: "Das passiert nur mir: Vor einem Jahr rechtes Bein kaputt, jetzt linkes Bein kaputt." Doch was ist geschehen? "Ich bin beim Tennis umgeknickt. Miniskus kaputt, Schnell-OP und jetzt, fünf Stunden später, bin ich schon wieder megafit", so Bohlen.

Unter dem Beitrag erreichten den einstigen Modern-Talking-Star zahlreiche Genesungswünsche. Auf die besorgte Nachfrage eines Nutzers gab Bohlen zudem Entwarnung: Die OP habe bereits um sieben Uhr morgens stattgefunden, mittlerweile befinde er sich wieder zu Hause.