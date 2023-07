Diese Woche findet "Das perfekte Dinner" in Mainz und Wiesbaden statt. An Tag 1 geht es direkt auf die hessische Seite des Rheins zu Halbfranzösin Alexandra (31). Die will ihre Gäste auf eine kulinarische Weltreise bis nach Mauritius mitnehmen - mit Erfolg ...

"Meine Mama ist Französin, und ich habe als Kind viel Zeit in Frankreich verbracht", deshalb spricht Auftaktgastgeberin Alexandra, die in der Lebensmittelbranche arbeitet, fließend Französisch. Die Weltenbummlerin aus Wiesbaden verkocht ihre Erlebnisse aus Peru, Frankreich und Mauritius in ihrem "Das perfekte Dinner"-Motto "Eine kulinarische Weltreise": "Die Reisen, die ich gemacht habe, wollte ich ein bisschen auf die Teller bringen und meine Erinnerung mit den Gästen heute Abend teilen." Es gibt: Vorspeise: An der Küste Limas

Hauptspeise: Im Maisfeld der Provence

Nachspeise: Unter den Palmen Mauritius' Obwohl die Speisekarte recht wenig verrät, haben Nicole (52) und Marcel (44) gleich den Durchblick. Von Ceviche übers Maishühnchen mit Ratatouille bis zum Kokoseis liegen beide völlig richtig. "Perfektes Thema", gefällt auch Tobias (34) das internationale Speisenangebot. Aus Fremden werden gleich Freunde "Die Gruppe ist super. Wir haben nur wenige Minuten gebraucht, um warm zu werden, um locker zu werden", freut sich Dolores (49) nach dem Kennenlernen auf eine lustige Woche mit Fremden, die zu Freunden werden können. Und schon beginnen die angeregten Gespräche am Tisch. Die Vorspeise: Jakobsmuschel-Ceviche mit Mango, Avocado, Süßkartoffel und Quinoa-Chip. Dazu erzählt Alexandra von ihrer Peru-Reise. "Hast du sehr, sehr gut gemacht", lobt Nicole das feine Türmchen. "Das war Wow!" Findet Marcel ebenfalls: "Es war auf jeden Fall eine gute Kombination." Tobias hat ein kleines Problem mit der Schärfe: "Wenn ich zu scharf esse, kriege ich immer einen Schluckauf." Der bleibt zum Glück aus. Mais-Poularde "leider ein bisschen trocken" Der Hauptgang: Mais-Poularde mit Pistazie-Zitronenfüllung, Polenta, Parmesanschaum und Ratatouille. "Es war gar nicht so einfach, Mais-Hähnchen zu finden. In Frankreich geht das einfacher", stellte Alexandra beim Einkaufen fest. Tobias schmeckt's: "Die Polenta ist echt gut." Dolores hat einen Mini-Kritikpunkt: "Das Hähnchen war lecker, aber es war leider ein bisschen trocken. Aber die Füllung hat's wieder gutgemacht." Marcel mundet das Französische: "Ich habe mich auf jeden Fall abgeholt gefühlt." Das Dessert: gebratene Ananas, Schoko-Crumble, Kokoseis und Passionsfrucht-Karamell. "Diese Passionsfrucht, sehr süß und unheimlich lecker zu diesem Eis und zu dieser Ananas", taucht Nicole in die Welt neuer Genüsse ein. "Das war einfach rund und stimmig." Marcel schwärmt: "War für mich der beste Gang des Abends." "Die Gastgeberin war toll", betont Nicole vor der Punktevergabe. "Chapeau, schöner Abend", ist auch Dolores ziemlich zufrieden. Mit 33 Punkten legt Alexandra einen guten Start in die "Dinner"-Woche hin.