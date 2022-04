Andreas (60) ist ein Weltenbummler, der mit seinem Motorrad gerne die ganze Welt bereist. Von überall nimmt er Gewürze mit - und davon bekommt die Freiburg-Gruppe an Tag 4 eine geballte Ladung zu schmecken ...

"Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen", sagt Andreas an Tag 4 von "Das perfekte Dinner" ( VOX) in Freiburg und Umgebung. Deshalb gibt sich der Fachberater für Netzwerktechnik, der in einer umgebauten Schreinerei in Breisach lebt, ganz den Genussknospen hin. "Ich war mit dem Motorrad in Island, Spanien, Portugal, Italien, Palau, Lombok, Papua-Neuguinea, Madagaskar, Äthiopien, Thailand, Kenia", zählt er auf. "Auf jeder Reise, wo ich war, war ich auf dem Markt und habe Gewürze gekauft." Die versteckt er in folgenden Speisen:

Vorspeise: Lachsforellen-Bulgur-Tatar mit Zitronensalsa

Hauptspeise: Knuspriger Schweinebauch mit zerstampftem Butternusskürbis, Asia-Gemüse und Apfel-Walnuss-Salsa

Nachspeise: Mousse au Chocolat-Kuchen

Sophie (29) hat schon von seinem Gewürzschrank gehört und erwartet "etwas Spannendes an Geschmäckern, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat". Ilona (44) fühlt sich vom Lesen der Hauptspeise überfordert: "Ich habe das Gefühl, da sind zehn Länder drin. Ich kann mir das auch gar nicht im Mund vorstellen."

Gewürze "in Hülle und Fülle"

Andreas hat nach drei Tagen Geselligkeit das Gefühl, für Freunde zu kochen. Umso wichtiger ist ihm, dass es ihnen schmeckt: "Hoffentlich mögen sie das alles." In die Vorspeise kommen eingelegte Salzzitronen, Kreuzkümmel, Koriander und Piment. Sophie analysiert den ersten Bissen: "Ich habe Lachs noch nie so orientalisch gegessen." Das Einzige, was ihr fehlt: ein bisschen Salz. "Ich fand es mega spannend, das in dieser Kombination zu essen." Christopher (35) hält die Vorspeise für einen Knaller: "Er hat mit seinen Gewürzen nicht gegeizt. Die hatten wir in Hülle und Fülle drin. Und es war wirklich sehr, sehr lecker."

Zwischen den Gängen beschäftigt Andreas seine Gäste mit dem Verkosten verschiedener Gewürze. So kann er in Ruhe die Hauptspeise zubereiten. "Das Highlight sollte der Schweinebauch sein", stellt Andreas seine Komposition aus Gemüse, Kürbis und Fleisch vor. Kai (31) genießt und zeigt Daumen hoch. Nur beim Asia-Gemüse fehlt "der Bums". Christopher feiert die unbekannten Geschmacksrichtungen: "Es ist was extrem Neues."

"Die sind schon zwölf Jahre alt, schmecken aber immer noch hervorragend"

Nach den ganzen würzigen Speisen sehnen alle das Dessert herbei. Ilona: "Ich habe jetzt Bock auf was Süßes." Auch hier greift Andreas in die Gewürzkiste. Im Mousse au Chocolat-Kuchen verarbeitet er Vanillestangen aus dem Madagaskar-Urlaub: "Die sind schon zwölf Jahre alt, schmecken aber immer noch hervorragend." Und dazu Minzpesto. Sophie schlemmt: "Die Nachspeise war eins der Highlights im Menü."

Kai und Christopher fassen mit einem Glas Rotwein in der Hand zusammen: "Die Stimmung ist bombig, uns geht's richtig gut, Abend war schön, lecker Essen, guter Gastgeber, guter Wein, gute Gäste. Es war prima. Prost!" Mit 29 Punkten hat Andreas die Spitzenposition trotzdem verpasst.