Endlich mal (vermeintlich) keine Hausmannskost: An Tag 3 von "Das perfekte Dinner" im Saarland wagt Benjamin (26), genannt Benny, eine kulinarische Reise nach Thailand. Beim Lesen des Menüs freuen sich die Gäste richtig auf Curry und exotische Geschmäcker - doch der Wow-Effekt bleibt aus ...

Benny wohnt in Saarbrücken in seiner Traumwohnung. Sein besonderer Stolz: die Küche. "Ich habe einen hohen Anspruch", will der selbstständige Fotograf heute noch mal eine Schippe obendrauf legen, um "Das perfekte Dinner" zu gewinnen. "Ich bin zuversichtlich, dass es meinen Gästen schmecken wird." Allerdings sieht er auch das Risiko, sich zu viel zugemutet zu haben. "Es ist sehr kleinteilig ab und an", muss Benny für sein Drei-Gänge-Menü viele einzelne Komponenten zubereiten. "Mein Menü ist asiatisch inspiriert", denn Thailand ist seine zweite Heimat. Es gibt:

Vorspeise: Gedämpfter Fisch / Erbse / SojaHauptspeise: Massaman CurryNachspeise: Mango Sticky Rice

Laura (30) fällt zum Menü nur eins ein: "Oha!" Die Gerichte sagen ihr gar nichts: "Sticky sind so Sticks, würde ich mal sagen." Martin (48) probiert als Curry-Fan gerne was Exotisches aus: "Der Saarländer ist multi-kulinarisch." Vom Massaman Curry lassen sich alle überraschen, denn niemand hat eine Idee, wie das schmecken soll.

Jörg hat mehr erwartet: "Da hat mir der Geschmack gefehlt"

Gedämpfter Fisch, Erbsenpüree und Sojasoße vereinen sich zu einer leichten Vorspeise. Martin findet den Fisch "etwas geschmacksneutral". Jörg (56) hatte ebenfalls mehr erwartet: "Mich hat die Vorspeise jetzt nicht so gecatcht, wie ich mir das erhofft hätte. Da hat mir so ein bisschen der Geschmack gefehlt." Aber: "Die Sojasoße fand ich megaklasse."

Das Massaman-Curry ist Bennys Lieblings-Curry. Dazu gibt es Rinderfilet, eine krosse Kartoffel, Thai-Salat und Paprika-Gel. Die Massaman Currypaste für die Soße macht er selbst. Bei der Finalisierung kommt Benny ganz schön ins Schwitzen: "Das ist jetzt schon einen Ticken anstrengender als ursprünglich gedacht." Die anderen sehen seinen Stress und feuern ihn an: "Du hast es gleich geschafft, Benny!" Der küchenerfahrene Jörg meint: "An manchen Stellen hätte er sich besser vorbereiten können, damit er mehr Zeit gehabt hätte. Vielleicht auch mehr Zeit mit uns."

Die Gäste fragen sich: Wo ist das Curry?

Als die Teller mit Fleisch, Kartoffel und Soße auf dem Tisch stehen, fragt sich Jörg zu Recht, "wo wohl das Curry abgeblieben ist". Petra (54) wundert sich ebenfalls über das nach Hausmannskost aussehende Gericht: "Hast du das auch so schon in Thailand gegessen?" Benny: "Nein, das ist meine Version." Jörg fragt Martin: "Trifft das jetzt deinen Geschmack als Curry-Experte?" Martin wiegt den Kopf: "Naja ..." Wenigstens ist Laura begeistert: "Ich fand das Curry großartig und ich ziehe da absolut meinen Hut davor, dass er das selber macht." Petras Fazit: "Das hat interessant geschmeckt."

"Es ist wirklich was anderes, vor der Kamera zu kochen", steht Benny auch beim Dessert noch unter Spannung. Und was sagen die Gäste zu Sticky Rice, Kokoseis, frischer Mango und Calamansi-Gel? Die schweigen erst mal. "Das Eis ist ihm gut gelungen", findet Jörg. "Schön cremig und fluffig." Petra meint: "Der Milchreis war jetzt für mich keine Herausforderung." Lauras Fall ist er auch nicht: "Ich mag keinen Milchreis."

Für Martin war es kein perfektes Dinner, "weil mir diese Geschmacksexplosion, die ich aus diesen Ländern so kenne und erwartet hätte, nicht passiert ist". Mit 33 Punkten verpasst Benny knapp den ersten Platz. Wenigstens hat er von Laura die volle Punktzahl bekommen.