"Diese Kekse machen richtig gute Laune": Am Finaltag von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Amsterdam widmet sich Investment-Bankerin Andrea (57) einer Spezialität der niederländischen Metropole. Gleichzeitig warnt sie vor dem besonderen Gebäck: "Sollten vielleicht nicht alle essen."

Furchterregend glotzt der Seeteufel im Fischladen mitten in die Kamera des "Perfekten Dinner". Das monströse Wesen ist Hauptbestandteil im Finalmenü von Andrea (57). "Er sieht nicht schön aus, dafür hat er keine Gräten", rechtfertigt die Investmentbankerin die Wahl des Hauptgangs.

Richtig lieblich ist es dafür in ihrem Haus mit bienenfreundlichem Garten im Amsterdamer Vorort Leiden - sogar die Klingel ist handgeknüpft und original von 1928. Vor 22 Jahren wollte die ursprünglich aus der Eifel stammende Finanzexpertin ein berufliches Jahr in Amsterdam verbringen. Der Rest ist Geschichte und eng mit ihrem Ehemann Mike (53) verknüpft, der beim Dinner als Einkaufs- und Schnibbelhilfe eingesetzt ist.

Andreas Menü soll mit Farben betören - und einem netten Wortspiel.

Motto: "Der rote Faden ist GRÜN"

Vorspeise: Thunfisch / Avocado

Hauptspeise: Seeteufel / Erbsen

Nachspeise: Cheesecake / Basilikum

Final-"Dinner" in der Farbe der Hoffnung

Fröhlich plätschert das Gespräch bei den Vorbereitungen und kreist vor allem um die verschiedenen Mentalität von Deutschen ("Wir brauchen mehr Regeln") und Niederländern ("Das sind Händler, direkt und pragmatisch"). Als Motto hat sich die fließend Niederländisch sprechende Mutter einer erwachsenen Tochter allerdings nicht "Oranje", sondern "Grün" ausgesucht.

Und so wird der marinierte Thunfisch als Vorspeise mit Guacamole geschichtet, liegen die dezenteren, in Serrano-Schinken gewickelten Teile des Seeteufels auf einem Bett leuchtend grünen Erbsen-Kartoffelpürees. Einzig Anita (38) kann sich auch in dieser Form nicht mit dem Meeresungeheuer anfreunden: "Muss der so fest sein? So kenne ich Fisch gar nicht." Immerhin erscheinen auch die verheißungsvollen Glücks-Kekse in der Farbe der Hoffnung. Sie haben nämlich eine ungewöhnliche Zutat - Basilikum!

Andrea selbst erinnern sie an Mushroom Kekse, einer niederländischen Spezialität mit halluzinogener Wirkung. "Neeeiiin", antwortet Andrea auf die Frage, ob sie das Drogengebebäck konsumiere. Na gut: "Als ich nach Amsterdam gekommen bin, habe ich sie einmal probiert. Aber habe nicht so viel Unterschied gemerkt. Vielleicht war ich sowieso schon gut drauf."

Thomas holt sich den Sieg in Amsterdam

Zerkrümelt ergeben die unbedenklichen Basilikumkekse Basis für Andreas Variation des New York Cheesecake. "Traumhaft, mein Dessert-Favorit diese Woche", schwärmt Thomas, dessen mit Blattgold verzierte Bayrisch Creme auch nicht gerade schlicht daher kam. Wie auch alles andere rund um den stylischen Schuhdesigner.

Die Opulenz und vielleicht auch die samtweiche Stimme des Oberbayern führen ihn dann auch zur "Dinner"-Krone in Amsterdam - mit nur einem Punkt Vorsprung für Andrea, die ihrerseits auf ausgezeichnete 34 Zähler kommt. Und wie lautet das Fazit der Runde in Amsterdam? Natürlich mit dem niederländischen Allzweck-Wort für alle Lebenslagen: "Lekker."