Sein Vorname ist ein Nachname. Auch sonst überzeugt Brasilianer Müller an Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) mit ungewöhnlichen Crossovers. Zum heimatlich inspirierten Menü gibt es nordisches Bier und ein herzhaftes "Leckerchen!"

"Hallo, ich bin Müller", stellt sich der 30-jährige Hobbykoch aus Sao Paulo vor und löst gleichzeitig ein Rätsel. Die Verehrung seiner Eltern für einen früheren brasilianischen Fußball-Nationalspieler bescherte dem Wahl-Flensburger den typisch deutschen Nachnamen - als Vornamen. Er verdankt ihm Luís Antônio Corrêa da Costa, der lange für Sao Paulo spielte und seinen Künstlernamen "Müller" in Anlehnung an die deutsche Fußball-Legende Gerd Müller (nicht etwa Hansi oder Thomas) wählte.

Der weitere schicksalshafte Bezug zum Land im fernen Norden ließ bei Feinschmecker-Müller nicht auf sich warten. In seinem Heimatort lernte er den dort arbeitenden Deutschen Guido kennen und lieben. Als Ehemann folgte er ihm vor drei Jahren nach Flensburg, wo Müller sich nach eigenen Angaben "trotz ihrer komischer Farbe" schon beim ersten Biss in Brat- und Currywurst verliebte.

Auch Königsberger Klopse seien nicht zu verachten, und beim Kochen seines brasilianischen Menüs öffnet Müller ("Was weg ist, ist weg") erst mal eine Flasche Pils - "aaah, leckerchen!" - "Sagen wir Prösterchen", animiert er seine Gäste zu Ähnlichem. Zu Recht, fordert er sie rein sprachlich doch ziemlich heraus.

Motto: "Em Familia"

Vorspeise: Peixe a moda do tio / Peixe e salada de lentilha

Hauptspeise: Queridinho da mamãe / Carne e feijão

Nachspeise: Segredo da tia / Nozes e côco

Der Trick mit dem "Kokosschaum"

In Müllers Menü wimmelt es vor Referenzen an Eltern, Onkel und Tanten, Fischmärkte, Grillsteaks und brodelnde Bohneneintöpfe. Da gibt es confierten (bei 40 Grad in Olivenöl gegarten) Kabeljau mit Linsensalat, argentinisches ("Brasilianisches gab es nicht") Rinderfilet vom Grill und eine sensationelle Walnusstorte mit selbst gemachter Kürbismarmelade und "Kokosschaum". Letzterer war eigentlich als Eis geplant, aber "- Psssst!" - die Konsistenz gelang nicht wie erhofft. Labeling ist alles - das weiß Müller als Marketing-Experte und kann seine Mit-Gourmets über weite Strecken überzeugen.

"Vom Geschmack hat es geschmeckt", lobt Petra (58). Besonders die Torte verursachte "ein tolles Mundgefühl". "Sehr ungewöhnlich", pflichten ihr Torben (28) und Kay (29) bei. Nur die Teilnehmerin, die Müller schon im Vorfeld unruhig machte ("Hoffentlich ist niemand Vegetarisches dabei"), ist kritisch: Veganerin Sarah ("Ich habe mir schon gewünscht, dass er mir eine extra Vorspeise zum Probieren macht") gibt die leicht beleidigte Tofuwurst und verteilt nur 6 Punkte. Mit 31 Punkten zieht Müller jedoch an der Auftakt-Gastgeberin vorbei und steht damit mindestens im Vierteflinale vom "Perfekten Dinner" in Flensburg.