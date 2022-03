Italienisches Temperament und improvisierte Comedy erwartet die Influencer-Runde bei "Das perfekte Dinner" an Tag 3 in Berlin. Tatianas Küche geht es jedoch unfreiwillig komisch zu, denn schon das Nudeln kochen endet für die Italienerin fast im Desaster.

"Ich bin schon a 100 percent Italian", stellt sich die 28-jährige Tatiana, auch Tati genannt, in Folge drei der aktuellen "Das perfekte Dinner"-Woche vor. "Mama aus Sizilien, Papa aus Apulien" - die süditalienische Lebensfreude liegt ihr im Blut. Auf dem Kanal tatitainment bietet die Vegetarierin ihren Followern lustige Clips. Entsprechend soll auch ihr Dinner mit dem Motto "Sicilia" unterhaltsam werden. Das Menü:

Vorspeise: Schlafende Burrata auf Tomatenbett

Hauptspeise: Norma della Nonna

Nachspeise: Tirami giù

Jenna (37) verzieht als Einzige beim Dessert das Gesicht: "Ich hasse Tiramisu. Dieser ausgelutschte Keks da, dieser Wabbel." Vielleicht schmeckt ihr Tatis Variante, die ist nämlich "ohne Alkohol, ohne Espresso" - damit die Gäste danach gut schlafen können. Veganerin Katharina (26) kennt Tati nun seit zwei Tagen: "Ich glaube, dass da Chaos ist in der Küche."

Veganes Tirami-giù "sieht nicht so lecker aus"

Und sie liegt mit dieser Einschätzung goldrichtig. Als Italienerin könne Tati ihr Temperament nur schwer kontrollieren, wie sie sagt. Beim Zubereiten des veganen Tirami giù bereitet die Creme Probleme: "Ich verliere gerade die Kontrolle. Jetzt geht's los, jetzt kommt der hektische Moment." Beim Schichten von Creme und Keksen schaut Tati entsetzt in die Schüssel: "Das sieht nicht so lecker aus." Hilft nichts, Hauptsache, das Ganze schmeckt. Die Hauptspeise plant Tati mit drei verschiedenen Tomatensoßen. Unsicher schaut sie das Kamerateam an: "Meint ihr, das ist zu viel?" Wird sich zeigen.

Als Vorspeise gibt es Bruschetta mit Burrata und gekauftem Brot. Katharina freut sich: "Bruschetta ist mein Lieblingsessen auf der ganzen Welt." Kampfsportler Uwe (34) haut rein: "Hat mir voll gefallen. War genau mein Ding."

Jenna: "Ich hab mich bald eingepinkelt"

Zeit für die erste Comedy-Einlage. Tati setzt ihre blaue Perücke auf und schlüpft in die Rolle ihrer Kunstfigur "Rosetta". Jenna kringelt sich vor Lachen: "Ich hab mich bald eingepinkelt." Die Stimmung ist ausgelassen.

Bis sich Tati an den Hauptgang macht. "Ich bin gerade überhaupt nicht organisiert und ich verstehe gerade gar nicht, was ich hier eigentlich mache", rotiert die Italienerin mit Töpfen und Pfannen am Herd. Vielleicht sind drei verschiedene Tomatensoßen doch zu ambitioniert. Den Nudeltopf mit geschlossenem Deckel auf dem Herd stehenzulassen, um mit den anderen zu quatschen, ist ebenfalls keine allzu gute Idee. Das Wasser kocht erwartungsgemäß über - und Tati schäumt: "Scheibenkleister! Das ist ja richtig doof!

Evelina: "Da hat noch ein bisschen Pfiff gefehlt"

Wenigstens sind die Nudeln durch. "Das schmeckt voll interessant", hobelt sich Uwe kräftig Parmesan drüber. "Vom Ganzen her war das mein Typ Essen." Auch Jenna schmatzt: "Ich finde es mega."

Für Katharina ist ihre vegane Nachspeise eher ein Downer: "Das war kein Tiramisu in dem Sinne." Uwe wäre die klassische Variante lieber gewesen. Nur Jenna lobt ein bisschen: "Für mich war es viel besser als ein normales Tiramisu."

Katharinas Fazit zum italienischen Abend: "Mir war es ein bisschen zu viel nicht selber gemacht." Evelina (27) findet: "Da hat noch ein bisschen Pfiff gefehlt am Ende." Trotzdem übernimmt Tati mit 34 Punkten die Führung - dank der Humor-Beilage.