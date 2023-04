Zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Berlin wird es bei Dary italienisch - und zwar überaus authentisch. Schließlich ist die 44-Jährige mit einem "echten" Süditaliener verheiratet. Dessen Qualitäten betont sie im Lauf des Abends gleich mehrfach: "Mein kleiner 'Italian Stallion'".

Darys Kindheit in der DDR prägte Deftiges: "Ein paar Scheiben Jagdwurst, angebraten, dazu matschige Nudeln." Erst von der Schwiegermutter auf der süditalienischen Insel Ischia, wo die Familie regelmäßig Urlaube verbringt, hat die 44-jährige Kochen gelernt. "Da drin sind frische Tomaten vom eigenen Feld", deutet sie zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" ( VOX) in Berlin auf eine große Flasche Passata: "Mit einem einzigen Blatt Basilikum, kein Salz, sonst passiert da nichts."

Bei allem, was italienisch ist, setzt die frühere Staubsauger-Vertreterin und Make Up-Fachfrau konsequent auf Qualität. Das Essen frisch und naturbelassen, ebenso der Ehemann: "Vincenzo ist super, ganz toll, ein rassiger Italiener, temperamentvoll, mit viel Amore. Mein kleiner 'italian stallion'." Die genaue Ausgestaltung dieser "Rocky"-artigen Beschreibung bleibt der Fantasie des TV-Publikums überlassen. Nicht aber das fulminante Menü:

Motto: "Berlin Incontra Ischia"

Vorspeise: Vitello tonnato / Rindercarpaccio / Focaccia / Trüffelbutter

Hauptspeise: Ischianische Polpetta / Kartoffelpüree / Speckbohnen

Nachspeise: Limoncello Creme / Limoncello Tarte / Limoncello

"Jetzt gibt's erst mal ein Gläschen für die Muddi"

In Berlin-Wittenau eröffnet Dary eine reine Frauen-Dinnerwoche und dazu gleich ein paar Flaschen süditalienischen Zitronenlikör. Gleich mehrere Dessert-Komponenten haben Limencello als Hauptanteil, und pur reicht ihn die lebenslustig wirkende ("Hier in unserer Cantina wurde schon so manches Glas Wein geleert") ebenfalls. Vor allem an sich selbst: "Jetzt gibt's erst mal ein Gläschen für die Muddi", so die "Mamma" zweier kleiner Kinder mit einem "Salute" in Zitronengelb.

Wie es denn sei, als erste Gastgeberin durchzustarten? "Och, schon ein bisschen kackchen", so Dary - um sich sprachlich gleich selbst wieder zur Ordnung zu rufen. Und ihre eigene Mutter ins Spiel zu bringen: "Sie ist Ärztin und sagt immer: 'Ich bitte dich, deine Fäkalsprache nicht so zum Ausdruck zu bringen.' Vor allem, weil alle ihre Freundinnen vom Lions Club wissen, dass ich hier mitmache."

Von familiärer Seite herrscht also Druck, vonseiten der Gäste entspannte Offenheit. Veganerin Reva (26) freut sich, dass Dary rein pflanzliche Alternativen bereithält, Steffi (32) toleriert auch ungeliebte Oliven und Kapern bei den Hackfleisch-Polpette. Lela (38) aus Georgien spricht "Ischia" genüsslich ähnlich wie "Bad Ischl" aus, und Marion (52) behält ohnehin den großen Überblick: "Ich bin ein Freigeist." Mit guten 33 Punkten für Dary beginnt also eine ganze Woche garantiertes "Dolce Vita", von ihr selbst mehrfach begeistert kommentiert: "Meeega. Perfetto."