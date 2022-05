Die Vorbereitungen zu "Das perfekte Dinner" (VOX) mit ein paar Handstand-Push-ups garnieren: warum nicht? Das Leben ist schließlich Bewegung. Dazu ein bisschen Krabbensalat - fertig ist das Rostocker Menü "Küstenkinder" mit einer am Ende gerührten Gastgeberin Bianca.

"Zitrone des Nordens": Damit ist nicht die ursprünglich aus Thüringen stammende Rostockerin Bianca gemeint, die ihr Menü bei "Das perfekte Dinner" ( VOX) ihrer Wahlheimat widmet. Vielmehr handelt es sich dabei um den rund um die Ostsee prächtig gedeihenden Sanddorn, den die 48-Jährige sowohl in Aperitif wie auch Vor- und Hauptspeise einbaut. Hatte sie sich zuvor noch als eingefleischter Italien-Fan geoutet, wird es an Tag 3 des "Perfekten Dinners" in Rostock nordisch-herb:

Motto: "Küstenkinder"

Vorspeise: Krabbe an Bord dazu selbstgebackenes Brot

Hauptspeise: Ostseekönig auf Landgang

Nachspeise: Fruchtig-Herb trifft Atemfrisch

"Unser kleines Duracell-Häschen"

Dass aber auch in Krabbensalat mit Sanddorn-Honig-Dill-Dressing, Winterkabeljau mit Kartoffel-Rosenkohlstampf und Sanddorn-Joghurt-Mousse genug Vitalität steckt, zeigt die ehemalige DDR-Leistungssportlerin beim Kochen mit gelegentlichen Sporteinlagen. Schnell mal ein Handstand gegen die Küchenwand und ein paar Mal auf- und abgestemmt, dann demonstriert die passionierte Gewichtheberin wieder einen "Deadlift" ("Jetzt bin ich Rambo, oder?"): "Stillstand gibt es für mich nicht", erklärt Bianca stolz.

Einkehr hält sie höchstens mal an der Feuerschale in ihrem Vorgarten ("Mein meditativer Ort - ommm..."), ansonsten heißt die Parole "Durchhalten". Als Wettkampf-Turnerin und Akrobatin trat sie als Jugendliche sogar mit einem "vereisten" Bein zur Kür an - und wurde DDR-Landesmeisterin: "Der Titel trägt mich immer noch durchs Leben." Und stählt sie auch für "Das perfekte Dinner": "Bianca ist unser kleines Duracell-Häschen", findet Paul (29).

"Ich habe mich heute selbst beeindruckt. Danke dafür!"

Ähnlich souverän wie ihren damaligen Wettkampf absolviert Bianca ihr maritimes "Käptns Dinner", baut aus Rote-Bete-Chips Segel für Chicoree-Boote und aus Schoko-Gittern das Gleiche für das Dessert, brät den Skrej laut Feinschmecker-Schlaumeier Paul "vielleicht etwas zu langsam" an. Abgesehen von der mangelnden Knusprigkeit hinterlässt sie nur begeisterte Gäste: "Schau mal, alles aufgegessen", lautet die stolz-zufriedene Reaktion von Bärbel (67) und Mouaz (27).

Das Feedback macht die drahtige Bianca ähnlich emotional wie ihr sportlicher Titel aus den 1980er-Jahren: "Ich habe mich heute selbst beeindruckt. Danke dafür", äußert sie unter gerührten Tränen. Somit steht sie zur Halbzeit der Rostocker Runde mit 35 Punkten auch ganz oben auf dem Treppchen - mit mehr als glänzenden A- und B-Noten.