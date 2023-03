Den Portwein in der Fleischsoße und die Eismasse auf der Veranda vergessen: Mascha hat's nach eigenen Angaben "versemmelt".

"In der Soße bildeten sich Krater - und ich dachte einfach, ich hätte zu viele Joints geraucht": Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in München erzählt Mascha (69) von ihrer Hippie-Vergangenheit. Grund für die kulinarische Verfehlung: Ihr damaliger Künstler-Freund hatte auch ein Glas Gips in der Küche.