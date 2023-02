Ein Mann, ein Drink: An Tag 4 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Bamberg kredenzt Radiomoderator Fabi (33) seinen Gästen zum Aperitif einen heißen Aperol. "Supersüß und geht schnell ins Blut": Ähnlich aufgedreht präsentiert sich auch der Radiomoderator, Party-Trompeter und Volksfest-Sänger.

"Perfekt geweckt" heißt seine Show bei Radio Bamberg: Beim professionellen Morgen-Moderator Fabi, der auch an seinem "Das perfekte Dinner"-Abend zum Megafon und lockeren Sprüchen greift, hat der Trübsinn nicht die geringste Chance. Vielmehr verdingt sich der 33-Jährige in seiner Freizeit noch als Sänger und Trompeter einer Partyband.

Und als die Auftritte im Corona-Lockdown wegfielen, kam das Multitalent flugs auf weitere Ideen und eröffnete "auf Anregung der Mama" seine eigene Eisdiele. Seine entsprechende Weiterbildung auf der Eisfachschule zeigt sich natürlich - wenn auch vorerst im fränkischen Dialekt versteckt - in der Dessert-Kreation.

Vorspeise: Fabis Fisch DreierHauptspeise: Wald und WiesenNachspeise: Doppel D - Dördla und Dördla

Nicht versaut und auch nicht filigran

Hinter "Dördla" (Oz, 30, grinsend: "Doppel-D kenn' ich") verbergen sich nämlich "Törtchen", einmal aus Apfel-Streusel, einmal Eispraliné ("Ganz viel davon ist super für die Darmflora") mit eingespritztem Schokokern.

Aber der Reihe nach: "Fabis Fisch-Dreier" ist gar nichts, wie von Franzi (21) vermutet, "Versautes", sondern ein beachtlicher Saiblingstatar mit Avocado und Meerretichcreme in der Parmesanschale. Aus "Wald und Wiese" kommen ein Rehfilet mit Lauchgemüse und Kürbisknödeln. Aus Fabis tiefstem Inneren kommt die Selbsterkenntnis: "Manchmal muss man mir Zügel anlegen." Das übernimmt dann seine Freundin. Aber wenn sie mal "ausquartiert" ist, wird es zügellos: "Franzi hat an Tag 1 mit einem perfekten Rehrücken vorgelegt. Dafür hasse ich sie." Zurück zu Fabi: "Ich bin nicht der Typ für filigrane Arbeiten." Was Mountainbike-Profi Tobi (34) gewohnt trocken kommentiert: "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose."

Gekonnt zusammengemixt ist dafür ein heißer Aperol zur Einstimmung ("Supersüß und geht schnell ins Blut"), schick serviert das in der souveränen Anrichtung überraschende Menü - und abgeholt die 32 Punkte, die Fabi hinter der bislang führenden Franzi auf Platz 2 katapultieren. Denn wie lautet sein gar nicht mehr so geheimes Erfolgsrezept: "Zu jedem Gericht passt gute Laune."