"Ich bin Deutschlands coolster Spießer", hat Familienmensch Florian (39) kein Problem mit mangelndem Selbstbewusstsein. Die Coolness soll im Laufe des zweiten "Das perfekte Dinner"-Abends am Niederrhein jedoch noch von Panikschweiß weggespült werden ...

"Ich bin heiß", beginnt der Außendienstmitarbeiter eines Teehandels in seiner Küche in Mehrhoog zu schnibbeln. "Ich glaube, dass ich auf kulinarischer Ebene zwischen 8 und 9 Punkten landen kann. Der Rest wäre dann Charme, Service, Gesamteindruck des Abends. Und dann könnte da tatsächlich eine 10 dazwischen sein", rechnet er sich gute Chancen auf die Höchstbewertung aus. Florians Plan für den zweiten Abend bei "Das perfekte Dinner" am Niederrhein: "Ab der Vorspeise verbringe ich viel Zeit am Tisch." Es gibt:

Vorspeise: Vördeern: Panhas / Riefkuuk / Appelkompott / Schwattbrot en Botter

Hauptspeise: Hööfteten: Dreeerlei Roulaad / Klüten / Roje Kabbes

Nachspeise: Noardiss: Appelkuuk / Egenmaakt Iss

Maurice (39) hofft auf kleine Abwandlungen der klassischen Gerichte: "Ich habe schon eine gewisse Erwartungshaltung." Natalie (47) entdeckt ähnliche Komponenten wie bei ihrem Dinner an Vorabend: "Kommt mir bekannt vor." Zozan (24) freut sich: "So Wohlfühl-Essen." Allerdings hält sie Florian für sehr perfektionistisch und wünscht ihm, "dass ihm das hoffentlich nicht zum Verhängnis wird".

Florian vergisst einen Gast: "Hast du auch was zu essen für mich?"

Florian hat als Vorspeise Panhas, also gebratene Blutwurst, gewählt: "Weil das für mich ein Gefühl von Heimat ist. Es ist halt eine regionale Spezialität." Natalie räumt ein: "Ist nicht jedermanns Sache." Die Blutwurst serviert Florian zwischen zwei Reibekuchen als Burger - allerdings vergisst er dabei Maurice. "Ich will nicht unhöflich sein, aber hast du auch noch was zu essen für mich?", schaut der den Gastgeber erwartungsvoll an. Florian hält kurz inne und geht dann wortlos in die Küche. "Da war er dann ganz entsetzt und konnte sich das gar nicht erklären", lacht Maurice.

Als Hauptgang macht Florian dreierlei Rouladen mit Kartoffelknödel und Rotkohl: "Ich mache drei verschiedene Füllungen, klassisch, scharf und süß." Sein Metzger-Cousin lieferte ihm dafür das perfekte Fleisch, unter einer Bedingung: "Verkack's nicht!" Probleme bereitet Florians eigene Soßenkreation, denn die will nicht eindicken. Also schnell noch eine Mehlschwitze angesetzt - das dauert. "Scheiße! Scheiße! Und ich war so gut vorbereitet!"

Rouladen "sehr trocken" und "fad"

Natalie ist kein Fan der Rouladen: "Ich fand sie persönlich trocken. Sehr trocken." Sie bemängelt auch den Geschmack: "Die klassische fand ich leider sehr fad." Auch die Soße passte nicht: "Das war keine klassische Rouladensoße." Die Beilage verwirrt alle am Tisch: "Wir waren uns gerade nicht einig, ob es Kartoffelpüree oder Klöße waren?"

Mit seinem Apple Crumble mit Vanilleeis will Florian noch mal punkten: "Eigentlich kann der nicht nicht schmecken." Andrea (59) findet jedoch: "Der Nachtisch ist jetzt unspektakulär." Natalie ist ebenfalls nicht überwältigt: "Der Apple Crumble hätte für mich noch ein bisschen krosser sein können." Wenigstens ist Zozan restlos zufrieden: "Einfach, bodenständig und lecker."

Florian enttäuscht: "Dann war der Wurm drin"

"Ich bin von meiner eigenen Performance ein stückweit enttäuscht", reflektiert Florian den Abend. "War perfekt durchdacht und ein stimmiger Plan, und dann irgendwann war in der Umsetzung der Wurm drin." Immerhin bekommt er von Andrea 9 und von Zozan 8 Punkte und setzt sich mit 31 Punkten an die Spitze.