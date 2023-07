Marcel (44) hat sich bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in Wiesbaden und Mainz nichts Geringeres vorgenommen als den Sieg. Doch was am Finalabend mit einem Highlight beginnt, kann am Ende nicht alle Gäste begeistern ...

"Ich bin eher ein bisschen zurückhaltend und auch mal beobachtend", beschreibt sich der Vertriebsleiter, der mit seiner Familie idyllisch in Rheinnähe in Walluf bei Wiesbaden wohnt. "Ich mache mit, um zu gewinnen", hat Marcel beim "Perfekten Dinner" ein klares Ziel vor Augen. Trotzdem denkt er nicht nur an sich: "Ich möchte heute Abend meine Gäste verwöhnen." Der Plan steht, aber: "Es darf heute Abend nichts mehr schiefgehen." Doch es soll alles ganz anders kommen ...

Das Drei-Gänge-Menü liest sich wie folgt:

Vorspeise: Koralle / Shrimp / Muschel / Karotte

Hauptspeise: Stelze / Stangen / Knolle

Nachspeise: Bohne / Nuss / Zucchini

Nicole (52) weiß: "Marcel will auf jeden Fall gewinnen." Laut Tobi (34) hat Marcel sämtliche Fehlerquellen der vergangenen Tage abgespeichert: "Er ist ein sehr guter Beobachter." Dolores (49) wundert sich über die Vorspeise: "Kann man Korallen essen?" Und über das Dessert: "Zucchini als Nachspeise?"

Pannen bei der Vorbereitung

Karotten-Confit und Korallen-Chip bringen Marcel schon am Nachmittag zur Verzweiflung. Bei der Vorbereitung brennen die Karotten im Topf an: "Das riecht verbrannt! Oh nein! Das sieht nicht gut aus!" Die Idee zum Korallen-Chip hat Marcel aus einer früheren "Dinner"-Folge abgeschaut. "Das ist jetzt eigentlich so, wie ich es nicht wollte", schaut Marcel enttäuscht in die Pfanne, in der sich statt einer Koralle ein klägliches Rinnsal entwickelt. Auch die Versuche zwei und drei scheitern. Dann findet Marcel die Lösung: "Wir haben ja das Mehl vergessen!" Ab da läuft's.

Mit dem Begrüßungsdrink beeindruckt Marcel seine Gäste. "Der Aperitif war schon direkt ein Highlight", ist Dolores von der Präsentation mit Kristall-Cocktail-Shaker und Champagner angetan. "Das war so ein bisschen Luxus-Schickimicki-Welt. Brauche ich nicht jeden Tag, aber beim 'Perfekten Dinner': geile Nummer."

Euphorie bei der Vorspeise: "Wie will er das noch toppen?"

Dann gibt's das Karotten-Confit mit gebratener Jakobsmuschel, Riesengarnele und Korallen-Chip. "Wunderwunderschön", punktet das Composé bei Nicole. "Ich fand die Vorspeise mega", deshalb fragt sie sich: "Wie will er das noch toppen?" Tobi hat einen Verbesserungsvorschlag zu Muschel und Garnele: "Hätte man vielleicht noch unterstützen können mit einem Hauch von Knoblauch."

Die Hauptspeise aus Kalbskaree mit Spargel und selbstgemachten Schupfnudeln auf Morchelrahm kommt ebenfalls gut an. Nur der Gargrad ist etwas zu drüber. "Bei mir ist es ziemlich durch", bemängelt Nicole. "Das Fleisch war sehr trocken. Eigentlich fast zäh." Vom Hauptgang ist Nicole nach der Mega-Vorspeise etwas enttäuscht: "Ist nicht ganz perfekt gewesen." Alex (31) stimmt zu: "Ich hätte es gerne saftiger gegessen."

Nicole schmeckt das Dessert gar nicht

Tonkabohnen-Eis mit Pistazien-Mousse, Zucchini-Küchlein und Weiße-Schokoladen-Ganache bilden den letzten Gang der Woche. Nicole kommt mit der aromatischen Bohne jedoch nicht klar: "Das Tonkabohnen-Eis hat mir gar nicht geschmeckt." Auch die zu flüssige Schoko-Ganache war nicht ihrs: "Es waren viele Dinge auf dem Teller, die mir einfach nicht geschmeckt haben."

Mit 30 Punkten wird Marcel neben Dolores Dritter, die "Dinner"-Woche gewinnt Alex mit 33 Punkten.