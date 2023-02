"Eigentlich koche ich sehr wenig bis nie": An Tag 2 des "Perfekten Dinner" (VOX) in Bamberg kokettiert Gastgeberin Ramona (32) mit ihren eher sporadischen Koch-Einsätzen. Ihre Gäste brauchen und zeigen also eine gewisse Offenheit - bis auf Oz. Der 30-Jährige wird bei seinem Urteil mehr als deutlich.

"Ein guter Teig braucht Zeit - sagt zumindest Jannis immer": Wenn es bei Ramona (32) ums Kochen geht, ist ihr Freund Jannis (22) der Referenzpunkt. Im gemeinsamen Haushalt sei der Student fürs Kochen zuständig, und das mit Leidenschaft. Als "Challenge" nimmt jedoch die IT-Assistentin am "Perfekten Dinner" teil - und erstaunt an ihrem Abend die Gäste nicht nur mit einem prachtvollen 150-Quadratmer-Altbau-Palais ("Zu zweit lässt es sich hier aushalten") in der Bamberger Innenstadt, sondern auch einem weitgehend unbekannten Hauptgang.

Vorspeise: Kürbis / Salbei / BasilikumHauptspeise: Böfflamott / Semmel / PortweinNachspeise: Apfel / Vanille / Rosmarin

"Und schon sieht es 100 Euro teurer aus"

Denn wenn Ramona selbst schon nicht so oft zum Kochlöffel greift, glänzt sie doch mit allerhand Expertise. "Das Anrichten habe ich mir von der Sterneküche abgeschaut", erzählt sie und transportiert die handgemachten Kürbis-Ravioli mit frittiertem Salbei mit einer zarten Pinzette in das Weißweinschäumchen. Mit ihrem Freund Jannis fährt sie gerne an den Gardasee oder nach Salzburg, um dort exquisit zu dinieren. "Ach deshalb", schließt Radiomoderator Fabi (33) mit einem Blick auf das Pastinakenpüree messerscharf: "Einmal auf den Teller gestrichen, mit dem Löffel durchgezogen, und schon sieht es 100 Euro teurer aus."

Was auf diesem exklusiven Bett liegt, ist "Böfflamott" oder, wie es Mountainbike-Profi Tobi (34) formuliert, "das Upgrade zum Rheinischen Sauerbraten". Zum vier Stunden in literweise Bordeaux geschmorten Rindfleisch, dessen aus dem Französischen eingedeutschten Namen in der Runde keiner kennt, gibt es eine anspruchsvolle Jus: "Vom Geschmack her mega, so muss eine Jus sein, aber meins ist es nicht - ich bin raus", lautet das zwiespältige Urteil von Fitnesstrainer Oz, der sich, je länger der Abend voranschreitet, mehr und mehr verstrickt: "Ich hätte gerne eine neue Einladung", zwinkert er Ramona nach der genüsslich von ihm verzehrten Nachspeise (Apple-Crumble und Tarte mit Rosmarin-Vanille-Eis) zu.

Im Nachklapp wird er allerdings streng: "Ramona ist eine ganz Liebe, aber zu sagen, man kocht eigentlich nie, hat bei mir einen gewissen negativen Aspekt ausgelöst - für mich auf Deutsch gesagt, eine Verarsche." Daher nur sechs Punkte von Oz und insgesamt 31. Das bedeutet derzeit Platz zwei für Ramona. Das lakonische Schlusswort steuert Tobi bei: "Für jemand, der nicht kochen kann, war's ganz gut."