"Sieg, Sieg, Sieg" ist Oz' Devise beim "Perfekten Dinner" in Bamberg.

Schwarz ist seine Lieblingsfarbe, in seinem Keller sitzt ein Chamäleon, und seine Motivation zur Teilnahme an "Das perfekte Dinner" (VOX) in Bamberg lautet Oz' selbstbewusste Parole "Sieg, Sieg, Sieg" - bis er wegen fehlender Zutaten gleich zweimal zum Laden fahren muss.