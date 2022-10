An Tag 2 der Outdoor-Woche bei "Das perfekte Dinner" sind die Gäste nach Wuppertal in den Schrebergarten von Sabrina (28) geladen. Die Grill-Anfängerin hat gerade erst die Outdoor-Küche für sich entdeckt, trotzdem hauen ihre Grill-Skills sogar die Profis um ...

"Ich werde alle meine Gänge komplett auf dem Grill zubereiten", hebt sich Sabrina von Ronny (60) ab, der am Vorabend die "Outdoor-Grillen"-Woche bei "Das perfekte Dinner" nicht ganz mottogetreu begonnen hatte. "Mir ist es wichtig, dass es unter freiem Himmel zubereitet wird." Sogar Brot und Dessert landen auf dem Rost ihrer Outdoor-Küche im Grünen. Doch die Gruppe hat sie ganz schön eingeschüchtert: "Ich habe schon Bedenken, was mein Menü angeht. Das sind alles schon so Profi-Griller." Da die Projekt- und Prozessmanagerin im Garten Obst und Gemüse anbaut, lautet ihr Motto "Querbeet":

Vorspeise: Frisch geerntet - Gartengemüse / Feta / Pesto

Hauptspeise: Heiß gegrillt - Rind / Erdapfel / Bohne / Brombeere

Nachspeise: Süßes vom Baum - Zwetschge / Streusel / Pekannuss

Kohlrabi, Tomate, Paprika, Brokkoli, Zwetschgen, Kartoffeln, Zucchini, Bohnen und Brombeeren erntet Sabrina aus dem eigenen Anbau. Ob die Fleisch-Fans auch mit gegrilltem Gemüse klarkommen? "Gestern konnten sie kaum das Wort aussprechen. Aber ich hoffe, dass sie danach sagen werden, dass man auch Gemüse gut grillen kann", bleibt Sabrina zuversichtlich.

Ollis Urteil: "Leider geil"

Olli (47) staunt über den großen Schrebergarten: "Der erste Eindruck war so: Wow!" Jenni (28) bemerkt außerdem Sabrinas Freude an ihrem kleinen Reich: "Sie war auf jeden Fall entspannter als gestern." Mit viel Liebe bereitet die Gastgeberin ihr Gemüse mit Feta zu. Ronny gefällt der Teller: "Man muss nicht immer Fleisch grillen." Sieht Lars (52) genauso: "Den Gemüseanteil fand ich gar nicht schlimm."

Das Fleisch gibt's zum Hauptgang. Rinderfilet, Brombeer-BBQ-Soße, Rosmarinkartoffeln und Bohnen im Speckmantel lösen bei den Gästen Speichelfluss aus. "Also mir schmeckt's gut", ist Sabrina mit ihren Grillkünsten voll zufrieden. "Es ist leider geil", schmatzt Olli. "Ich war happy, dass ihr das so gut gelungen ist." Auch Lars lobt den Gargrad: "Mega zart."

Das Dessert findet Jenni "grandios"

Das Dessert: Zwetschgen-Crumble und Pekannuss-Ahornsirup-Parfait - das eine vom Grill, das andere aus der Gefrierbox. "Das ist schon richtig, richtig gut", schwärmt Jenni, die sonst keine Desserts mag. "Dieses Süße-Säure-Spiel beim Nachtisch war grandios." Lars stimmt voll zu: "Das war der heimliche Gewinner. Es war super." Olli ist hin und weg: "Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen, weil es wirklich harmonierte. Das habe ich mir erhofft in dieser Woche."

Für Olli war es das perfekte Dinner: "Weil es hat das Thema aufgegriffen, sie hat ihren roten Faden durchgezogen, es hat mich glücklich gemacht." Gesamtbewertung: hervorragende 35 Punkte für Grill-Anfängerin Sabrina.