Mit viele Liebe hat Heike (60) die drei Gänge für ihr "Perfektes Dinner" in Wuppertal ausgewählt. Jedes Gericht widmet sie den wichtigsten Personen in ihrem Leben. Das geht den Gästen ans Herz - und auch der Geschmack kann überzeugen ...

Noch wohnt Heike in ihrem Haus mit Garten und Pool in Velbert bei Wuppertal, doch schon bald zieht sie mit ihrem Mann in die Stadt in eine kleinere Wohnung. Für "Das perfekte Dinner" hat die Sozialpsychiatrische Fachkraft an Tag 3 also noch richtig viel Platz. "Ich habe mir mein Menü so ausgedacht, dass ich es bestimmten Sachen widme. Es ist eigentlich ein bisschen mein Leben und auch Personen, die mir in meinem Leben wichtig sind", erklärt Heike die Idee hinter ihrem Motto "Multikulti":

Vorspeise: Mango / Mozzarella / Avocado / Lachstatar

Hauptspeise: Linsen / Bulgur / Tomaten / Lammlachs / Minz-Joghurt

Nachspeise: American Cheesecake / Himbeer-Coulis / Beerensorbet

Mit viel Liebe für die Zutaten macht sich Heike ans Werk: "Das Menü heute ist ein schon auch emotionales Menü, weil ich damit viele freundschaftliche und familiäre Verbindungen verknüpfe und ich da auch sehr mit dem Herzen dabei bin."

Rheila schwärmt: "Das Lachstatar war göttlich!"

Während die Gäste den Pool als willkommene Abkühlung nutzen, bereitet die Gastgeberin den ersten Gang zu. "Die Vorspeise ist meinem Mann gewidmet, weil ich mit ihm mal ein langes Wochenende in Paris verbracht habe", erzählt sie von einem Restaurant oberhalb des Louvre, wo sie genau diese Kreation aus Mango, Mozzarella, Avocado und Lachstatar gegessen haben.

"Ich könnte den ganzen Abend dieses Lachstatar essen. Da wäre ich schon total glücklich", liebt Rheila (38) den kalten Fisch. "Das Lachstatar war göttlich!" Sieht Sabine (45) genauso: "Das war wirklich außerordentlich gut." Melinas (54) Vorstellungen wurden sogar getoppt: "Was ich besonders schön fand, war die Geschichte dazu."

"Der Hauptgang ist all meinen Freund:innen gewidmet, und zwar geht es dabei um eine Reise, die wir gemacht haben, wo wir viele orientalische Länder besucht haben", deshalb macht Heike Linsen, Bulgur, karamellisierte Tomaten, Lammlachs und Minz-Joghurt. Der Hauptgang sagt Rheila weniger zu: "Die Linsen waren mir zu scharf." Dafür hätte für Sabine im Bulgur "ein bisschen mehr Feuer drin sein können". Sascha (36) kritisiert: "Beim Linsensalat hatte ich das Gefühl, dass manche Linsen noch nicht ganz durch gewesen sind."

Melina bemängelt die Bezeichnung: "Das war kein Sorbet"

"Der Nachtisch ist meinen Kindern und meiner Tochter gewidmet, weil meine Tochter mich, als ich eine lange, schwere Krankheit hinter mir hatte, zu einer Reise von Kanada nach New York eingeladen hat", stellt Heike ihr Dessert aus American Cheesecake, Himbeer-Coulis und Beerensorbet vor. Letzteres ist jedoch mehr ein Beeren-Joghurt-Eis. "Das war kein Sorbet", bemängelt Melina, obwohl ihr das Eis mit dem Cheesecake sehr gut schmeckt.

Heikes Fazit vom Abend: "Ich habe nicht gedacht, dass es so gut läuft." Das zeigt sich auch in der Bewertung: Mit 32 Punkten setzt sie sich vorerst an die Spitze.