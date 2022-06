"Bin auch großer Bulli-Fan": Zwischen Friseurmeisterin Hiltrud und Grundschullehrerin Carina bricht das Eis sofort. An Tag 1 des "Perfekten Dinners" (VOX) in Ostfriesland lassen die beiden "Campingkinder" die anderen Gäste links liegen - und beinahe auch die sensationellen Kräutermedaillons.

Ganz im Norden Deutschlands gibt es viel Luft und Raum. Wie herrlich sich die Freiheit in Küstennähe anfühlt, testen gerade viele Menschen zu recht günstigen Bahnpreisen. Weitab der Insel Sylt gibt es jedoch einen Geheimtipp: In der Gemeinde Großefehn im Landkreis Aurich treffen sich vier Feinschmecker bei Friseurmeisterin Hiltrud (52) zur viertägigen Ostfriesland-Ausgabe von "Das perfekte Dinner" ( VOX).

Mindestens zwei von ihnen lassen sich jedoch auch auf weiteren Strecken gerne den Fahrtwind durch die Haare wehen - und das im eigenen rollenden Schlafzimmer. "Ui, noch ein Camperkind'", freut sich Grundschullehrerin Carina (36) über den Mini-VW-Bus auf Hiltruds Kaminsims. "Mensch, da haben wir ja was zu reden", freut sich die Gastgeberin: "Ob da eine 'Dinner'-Woche reicht? Sind ja noch zwei andere da!"

Die Rede ist von Altenpfleger Michel (30) und Social Media-Managerin Wilhelmina (34). Die bevorzugen im Urlaub zwar feste Hotels, aber treffen sich mit den anderen zu einem Menü der angenehmen Konfrontationen:

Vorspeise: Pastinake trifft Süßkartoffel

Hauptspeise: Das Beste vom Schwein trifft Ackergold

Nachspeise: Vanille trifft Blaubeere

Ein Gläschen Sekt in der Shampoo-Ecke

Nicht in einer Campingküche, sondern einem riesengroßen Wohn-/Kochbereich macht sich Hiltrud an die Arbeit - nicht ohne dem Kamerateam vorher Einblick in ihren hauseigenen Sauna-/Solariumsbereich sowie Frisiersalon zu geben. Vor der "Shampoo-Ecke" erklärt sie: "Haareschneiden ist für mich kein Job, sondern eine Lebenseinstellung." Immer wieder ins Plattdeutsche fallend, erklärt sie die Herkunft ihrer Kochleidenschaft ("Meine Eltern hatten einen Imbiss und haben jede Frikadelle selbst gemacht") und ihre fast stoische Gelassenheit beim Vorbereiten ("Mit einem Gläschen Sekt geht alles gleich ein bisschen besser").

Unterstützung bei allem, was sie macht, bietet ihr der Zusammenhalt im Dorf: Die Schweinemedaillons, die im Hauptgang mit Kräuter-Biertreber-Kruste sowie neben Steckrübengemüse und Kartoffelgratin erscheinen werden, kauft sie in der Dorfladen-Kooperative, das Bier für Aperitiv und Panade kommt von der lokalen Kleinbrauerei, und erdacht hat sich das Ganze ohnehin die örtliche Hauswirtschaftsmeisterin.

"Solide, aber mit Luft nach oben"

Diesen Gemeinschaftssinn spüren auch die Gäste: "Hiltrud ist wie eine Wärme versprühende Mami", zeigt sich Leistungs-Bodybuilder Michel begeistert. Ähnlich bodenständig fällt ihr Menü aus. "Solide, aber mit Luft nach oben", urteilt Wilhelmina, während Carina "etwas Säure" vermisst.

Beim Fleisch (Carina: "Ein Träumchen") und den Dessert-Pralinen, die den Vanille-Flammeri begleiten sowie dem exakten Zeitmanagement (Nachtisch um 21.13 Uhr!) sind sich jedoch alle mehr als einig. 23 Punkte für Hiltrud - und der Auftakt für garantiert weitere genussreiche "Moins".