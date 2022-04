Als "Dinner"-Fan der ersten Stunde hat Ilona (44) ihren Abend akribisch geplant. Bei der Vorbereitung sitzt jeder Arbeitsschritt. Doch am Ende läuft ihr genau das davon, was sie am Nachmittag zu viel hat: die Zeit ...

Das Finale findet an Tag 5 von "Das perfekte Dinner" ( VOX) in Kirchzarten bei Freiburg statt. "Ich habe die erste Sendung tatsächlich gesehen", seitdem schaut Ilona jeden Tag beim Kochen in der Küche. "Deswegen steht da oben auch ein Fernseher." Umso aufgeregter ist die Fleischfachverkäuferin, nach all den Jahren endlich selbst teilnehmen zu dürfen. Ihr genau durchdachtes Menü kommt den Gästen jedoch bekannt vor:

Vorspeise: Hummer trifft Thunfisch auf Kartoffelbett und Sojasoße, Kräuterseitling, geeiste Wasabi-Praline

Hauptspeise: Lammkrone auf Kartoffel-Sellerie-Stampf, Dreierlei von der Bohne und Rotwein-Jus

Nachspeise: Orangen-Panna-Cotta, Waldfrucht-Sorbet, Nockerl von der weißen Mousse au Chocolat

Kai (31) servierte an Tag 2 ähnliche Komponenten, jetzt hat Ilona den Nachteil des direkten Vergleichs. Christopher (35) traut ihr jedoch einiges zu: "Sie hat jede einzelne Sendung von 'Das perfekte Dinner' gesehen. Sie weiß wirklich, auf was es ankommt und wo so ein bisschen die Tücken liegen."

Nachmittags chillen, abends Chaos

Um 15.10 Uhr ist die Gastgeberin bester Dinge: "Im Großen und Ganzen bin ich jetzt so weit durch. Ich bin selber erstaunt, dass ich so zügig durchgekommen bin." Also ab auf den Balkon und bei einer Tasse Kaffee in der Sonne chillen. Da ahnt sie noch nicht, wie knapp die Zeit am Abend wird.

"Ich bin jetzt schon fix und fertig. Meine Küche sieht aus, als hätte ich für eine ganze Fußballmannschaft gekocht", herrscht schon beim Anrichten der Vorspeise Chaos. Doch die Teller sehen top aus. Christopher lobt den Hummer: "Wirklich ein Highlight." Meeresfrüchte-Skeptiker Kai geht mit einer Aversion weniger nach Hause: "Ich musste mir auch heute eingestehen, dass dieser Hummerschwanz sooo lecker war."

Kai nach Küchenrauswurf: "Wurden in unsere Schranken verwiesen"

Vor 21.30 Uhr ist nicht mit der Hauptspeise zu rechnen. Sophie (29) bemängelt Ilonas Zeitmanagement: "Bei den anderen ging es schon deutlich schneller." Ilona kommt derweil zwischen Bohnen umrühren, Püree stampfen und Fleisch im Auge behalten ins Schwitzen: "Jetzt kommt so ein bisschen die heiße Phase hier."

Um 21.38 Uhr sehen die Gäste in der Küche nach dem Rechten. "Ganz schlechter Zeitpunkt", schickt Ilona alle wieder raus. Kai grinst: "Da wurden wir relativ schnell in unsere Schranken verwiesen, da war sie nämlich gerade dabei, die Hauptspeise anzurichten." Um 21.47 Uhr wird endlich aufgetischt. Während Christopher noch Nachschlag nimmt, ist Sophie ein wenig enttäuscht: "Für die lange Wartezeit hätte ich mir noch mehr auf dem Teller erwartet."

Die große Überraschung kommt zum Schluss

Nach einem soliden Dessert geht es an die finale Bewertung. Alle geben Ilona 8 Punkte. Andreas (60) liefert die Begründung: "Weil mir die Wartezeiten zwischen den einzelnen Gängen einfach zu lang waren."

Sophie gewinnt mit großem Abstand, Ilona und Christopher teilen sich Platz 2, Andreas und Kai landen gemeinsam auf dem dritten Platz - eine harmonische Runde ohne Verlierer. Vor allem hat Sophie noch eine Überraschung parat: "Wir hatten so schöne Abende. Jeder hat richtig gut gekocht. Unser Level war echt hoch diese Woche. Und ich würde meinen Gewinn gerne mit euch teilen."