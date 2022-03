Youtuber Uwe ist fit wie ein Turnschuh, aber hat an anderer Stelle Mangelerscheinungen: "Ich glaube, ich kann gar nicht kochen", gibt er zu. Ideale Voraussetzung für die Teilnahme bei "Das perfekte Dinner" (VOX).

Proteine, Proteine, Proteine - mehr hat Fitness-Influencer Uwe (34) bei seinem "Perfekten Dinner" an Tag 4 nicht im Kopf. Seine Ansicht: Essen ist kein Genuss, sondern Mittel zum Zweck. Umso überraschter sind seine Gäste, dass die Gerichte ziemlich köstlich sind.

Das "YouTube-Urgestein" wohnt mit seiner Familie außerhalb von Hamburg in einem Haus mit Garten. Nach dem ersten Aufeinandertreffen mit den anderen vier Influencerinnen informiert "Flying Uwe" seine Community: "Folgendes Problem: Wir sind fünf Kandidaten, drei davon essen kein Fleisch. Digger ..." Sein "Flying Muscle Menü" lebt aber nun mal vom Fleisch:

Vorspeise: Grüner Hulk

Hauptspeise: Burger Wrap

Nachspeise: Schoko Bohne

Damit kann er wenigstens Jenna (37) glücklich machen, die an Tag 1 ebenfalls voll auf Fleisch setzte und nach zwei Veggie-Tagen auf Entzug ist. Evelina (27), ebenfalls im Fitnessbereich tätig, freut sich auf den Abend: "Heute kocht der Mann."

Uwe ist genervt: "Ich fühle mich wie ein Dulli"

"Ich glaube, ich kann gar nicht kochen", verließ sich Uwe bisher auf Tiefkühlpizza, Mikrowelle und seine Frau. Ganz ohne Koch-Training stellt er sich dann doch nicht an den Herd: "Klar, ich habe das vorher geübt", gibt er zu. Aber schon das Abmessen der Zutaten dauert ewig: "Ich fühle mich wie ein Dulli grade." Die Wraps macht er selber, außer die vegane Variante für Katharina (26). Die Zutatenersetzerei wirft ihn aus der Bahn: "Boah, dieses vegan, das nervt!" Wichtig: die Proteinzufuhr. Deshalb kommt in jedes normale Gericht eine Extraportion Whey-Protein.

Beim Öffnen der Kakaopackung saut er seinen weißen Pulli ein. Dann versagt das Küchengerät bei der Teigherstellung. Seine Frau Mina zählt ihm seine Fehler auf: Schokolade nicht kleingeschnitten, Nüsse nicht halbiert. Uwe ist jetzt schon genervt: "Wofür ist denn dann der Mixer da?" Also alles nochmal von vorne - und schon ist der Kuchenteig fertig.

Tati schmeckt Vorspeise "wie ein leckeres Frühstück"

Beim Aperitif setzt Jenna den aufgeregten Uwe zusätzlich unter Druck: "Ich glaube, das ist der Abend, auf den wir alle am gespanntesten sind." Hinter der Vorspeise verbirgt sich ein Protein-Shake. Tati (28) überlegt: "Es schmeckt wie ein leckeres Frühstück." Jenna schlürft tapfer das Glas leer: "Es hat mir zu künstlich geschmeckt. Eben so wie dieses Fitness-Zeug."

Der Burger Wrap kommt besser an. Obwohl Uwe keine Garantie für das Veggie-Hack übernimmt, findet Vegetarierin Evelina: "Es hat stimmig geschmeckt." Lob bekommt die hübsche Tellerpräsentation. Jenna ist ihre unkreative Essensanrichtung der Nudeln mit Ketchup an Tag 1 jetzt peinlich und beginnt zu taktieren: "Ich bin richtig überrascht. Das kotzt mich auch an. Ich überlege jetzt, dir richtig wenig Punkte zu geben."

Bohnen-Brownie "schmeckt richtig gut"

Die größte Überraschung ist der Brownie aus Kidney-Bohnen mit Vanilleeis. "Uwe, übertreib halt nicht", bestaunen die Gäste die hübsche Anrichtung auf Schieferplatten. Evelina ist vom gesunden Nachtisch begeistert: "Es hat wie ein guter Brownie geschmeckt." Jenna, die sich die Bohnen nicht vorstellen konnte, stellt fest: "Scheiße, es schmeckt! Es schmeckt richtig gut!" Sie wischt sich den Schokomund ab: "Ja Uwe, leider geil!"

Einstimmige Meinung: "Besser als erwartet." Trotzdem schafft es Uwe mit 31 Punkten nur auf den vorerst letzten Platz.