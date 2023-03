Andere fürchten Schlangen oder Spinnen, bei Flo (27) ist es Obst: "Da habe ich eine regelrechte Phobie." Also obliegt es an Tag 1 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in München dem sympathischen Niko (41), seinen Gast von seinem Trauma zu erlösen. Wird es per Mango-Ceviche und Schoko-Birne gelingen?

"Du bist wirklich wahnsinnig gut", schwärmt Fira (36) mit deutlichem Augenaufschlag in Richtung von Auftakt-Gastgeber Niko. Tatsächlich kann der Video-on-Demand-Analytiker ("Beruflich hantiere ich mit Zahlen") die Gourmet-Runde aus München direkt für seine charmante Art ("Ich koche nicht nach Plan, sondern Gefühl") gewinnen. Zur Seite steht ihm seine ebenso entzückende Ehefrau Franzi ("Ich kenne niemanden, der mit einer solchen Liebe kocht"). Geboren in der Ukraine und aufgewachsen in Georgien zelebriert der 41-Jährige allerdings keine geheimen Familienrezepte aus der Region, sondern - vor allem in der Vorspeise - Impressionen aus seinem erst eine Woche zurückliegenden Mexiko-Urlaub. Vorspeise: Ceviche mit Avocado, Mango und Cherrytomaten, dazu GarnelenHauptspeise: Lachsfilet in Dill-Weißweinsauce mit bunten Möhren und Kartoffel-Sellerie-PüreeNachspeise: Pochierte Gewürzbirne mit warmer Schokoladensauce auf Haselnusscreme Auch TikTok-Köchin Fira ist überzeugt Mit seinem bunten, leicht schwelgerischen Menü - die in Gewürzsud eingelegte Birne steckt in einem Wölkchen aus selbstgemachter Nougatcreme, leicht überzuckert von Goldstaub - kann er vor allem bei der kulinarisch auch auf TikTok aktiven Fira punkten. "Dieser Mensch ist von Natur aus ein Feinkoch", stellt sie schon nach dem ersten Blick in Nikos Küche fest. Nicht ganz so überzeugt ist Lena, mit 19 Jahren die Jüngste der Gruppe. Ihr sind sowohl die Garnelen als auch die glasierten Karotten zum Hauptgericht "ein bisschen drüber". Und das Haselnuss-Schäumchen zu wenig aussagekräftig: "Die Creme hat Tütchen-Konsistenz." Mit alledem könnte sich Flo (27) locker abfinden. Ihm macht vor allem eines Sorgen: Die Speisefolge enthält Vitaminiges. "Ich habe Probleme mit Obst", gibt er unumwunden zu, zeigt sich aber mutig auch zu Waghalsigem entschlossen: "Ich habe mir vorgenommen, alles wenigstens zu probieren." Beim von Lena kritisierten Dessert erwartet ihn dann die Offenbarung: "Die schmeckt ja überhaupt nicht birnig!" Das Trauma scheint überwunden - und es regnet Punkte. Gleich zehn von der verklärten Fira und insgesamt starke 35 Zähler. Zusammen mit einem verklärten und irgendwie naheliegenden Schlusskompliment: "Niko, du könntest glatt in einer Kochshow arbeiten."