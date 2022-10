Die Location ist berüchtigt, die Gastgeberin hoch sympathisch: Zum Auftakt von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Frankfurt zeigt Kim die Main-Metropole von ihrer abenteuerlichen Seite - und begibt sich kulinarisch elegant auf den Holzweg.

Eine Waldlichtung mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel: "Als Jugendliche durften wir hier nicht hingehen", erinnert Shaby (38) beim Betreten von Kims Altbau-Wohnung an das halbseidene Image der sehr urbanen Gegend rund um den Hauptbahnhof. Bernd (55) aus Wiesbaden, ein anderer "Das perfekte Dinner"-Gast der Main-Woche, wiederum verklärt die Innenstadt: "In der Nähe haben wir Ende der 1980er im 'Omen' durchgetanzt", wird er beim Gedanken an Sven Väths frühen Techno ganz nostalgisch, spricht aber auch aus der Perspektive des heutigen Kriminalbeamten: "Genau hier bin ich früher Streife gelaufen."

"Klar, hier zu wohnen ist dreckig - und cool!", steht Gastgeberin Kim (31) voll und ganz zu ihrer Location. Mit gleich zwei Wohnzimmern ("So 'ne zweite Lounge ist doch schön, oder?") und üppig begrüntem Balkon hat sie sich mitten im Rotlichtviertel eine Oase der Behaglichkeit geschaffen - und verliert gleichzeitig nicht den Blick auf ihr Umfeld. So engagiert sie sich ehrenamtlich in der Arbeit mit Prostituierten: "Ich unterstütze sie bei allem möglichen wie Wohnungssuche oder Kontoeröffnung, da ergeben sich gute Gespräche."

Natur ist Kim allerdings auch sehr wichtig. So ziert ihre Tafel ein veritabler Baumstamm mit allerlei Moos und Astwerk. Inmitten von Banken und Banden verströmt ihr Menü einen Hauch von Wald und Erde.

Vorspeise: Kräuterseitling / Gorgonzola / Reh

Hauptspeise: Reh / Sellerie / Brombeere

Nachspeise: Sahne / Schokolade / Minze

"Mutig, vielleicht fast zu mutig"

Als Vorspeise serviert die fröhliche Redakteurin Ravioli mit dreierlei Füllung. An der Rehgulasch-Füllung findet auch ihr kleiner Mitbewohner Gefallen: "Was der Hund frisst, ist für die Gäste gerade gut genug", freut sie sich über die begeisterte Akzeptanz ihres Dackels. "Zweimal hintereinander Reh, hm, würde ich im Restaurant sicher nicht bestellen", mokiert sich Bernd vorab ein wenig, tröstet sich dann aber mit einem verwegenen Gedanken: "Wahrscheinlich handelt es sich um eine forsche junge Jägerin, die nachts auf dem Hochsitz auf unser "Perfektes Dinner" wartet." - "Ach was, das ist sicher ein Mann", sind sich Shaby und Sarah (36) sicher: "Die Karte ist so nüchtern formuliert."

Beide liegen falsch: Kim ist einfach eine bewusste Gelegentlich-Fleischesserin ("Entweder Wild oder aus Freilandhaltung"), die gerne in der Frankfurter Kleinmarkthalle einkauft. Ihre Speisen sind nicht nur "Perfekte Dinner"-Klassiker, von den Ravioli über den obligatorischen Parmesan-Chip über den Kartoffel-Sellerie-Stampf bis hin zum Schokokeks-Panna Cotta-Beeren-Dessert.

"Schaut mal, Sous-Vide Garen für Arme"

Gut gelaunt steht sie wie ihr türkisfarbener Dampfkochtopf stets unter produktivem Druck: "Eine laute, charmante, gute Gastgeberin", lobt Sören (32) den Auftakt. Dennoch überwiegt am Anfang der Frankfurter Woche die Kritik. Der "Basil Smash" mit Mangopüree und Knallbonbons ist Sarah als Aperitif "zu schwer und alkohollastig", und die Pistazien-Pralinen "zu groß". Das innen leicht roh gegarte Reh im Gewürzmantel findet Bernd "mutig, vielleicht fast zu mutig". Sören wiederum verstrickt sich in Widersprüche: "Die Vorspeise hat mich nicht vom Hocker gerissen, würde ich aber in jedem Lokal wieder bestellen."

Zum Auftakt muss sich Kim mit 27 Punkten begnügen, aber räumt mit ihrem Gar-Trick für das Fleisch immerhin mit einem fast omnipräsenten "Perfekten Dinner"-Kochgerät auf. Sie gart den Rehrücken nämlich in Alufolie: "Schaut mal, Sous-Vide Garen für Arme."