An Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Aachen wird es peotisch. "Du bringst meine Geschmacksknospen zum Erblühen", sinniert Michelle (29) über Kirstens (55) confierten Tomaten. Das Menü der "Kräuterqueen" feiert unter anderem Erdbeeren, Tomaten, Spargel, Bärlauch, Rosmarin und Minze.

Keine Frage: Mit ihrer Einschätzung von "Das perfekte Dinner"-Gastgeberin Kirsten als "Typ Powerfrau" liegt Michelle goldrichtig. Werder-Bremen-Fan, Marathonläuferin, gesellige Partygängerin, fröhliches Zentrum ihrer guten Nachbarschaft und alleinerziehende Mutter eines 15-Jährigen - das ist für Pragmatikerin Kirsten jedoch "eine Frage des eigenen Anspruchs".

Ihren Sohn hat sie schon mal erfolgreich von Bayern München Richtung Werder umgeleitet. Jetzt müssen ihre Dinner-Gäste unter anderem von der Wandlungsfähigkeit von Tomaten und den Talenten zahlreicher Kräuter überzeugt werden.

Motto: Und immer, immer wieder geht die Sonne auf

Vorspeise: Trilogie von sonnengereiften Tomaten

Hauptspeise: Sonnengereifter Spargel mit Rinderfilet unter Bärlauchkruste

Nachspeise: Kräutersorbet auf einem Spiegel von sonnengereiften Erdbeeren

"Volles Aroma rausgehauen"

Und so schmoren in Kirstens Vorspeise in Olivenöl gebadete Kirschtomaten mehrere Stunden auf einem Bett von frischem Rosmarin, schichtet sie Tomatenscheiben mit Mozzarella als "Millefeuille" mit frischem Bärlauchpesto und köchelt eine Tomatensuppe mit Balsamico, Thymianhonig und Orangen-Chili-Salz vor sich hin. "Übelst lecker", kann es Carsten (44) kaum fassen: "Volles Aroma rausgehauen." Kommunikationsexpertin Michelle wird richtig poetisch: "Kirsten, du bringst meine Geschmacksknospen zum Erblühen."

Ähnlich kreativ wird Kirsten mit dem Obst der Saison: Den Anfang macht ein Cosmopolitan mit frischen Erdbeeren zum Aperitif, laut Daria ein "Wodka mit vielen Vitaminen" und für Michelle "einfach Mädchen". Zum Dessert gibt es einen leicht scharfen Erdbeerspiegel mit passender Minze, gekrönt mit einem Kräutersorbet, laut der ohnehin Tomaten-geflashten Michelle eine weitere "Geschmacksexplosion".

Besser "Kräuterqueen" als "Kräuterhexe"

Das Gesamtarrangement ist den Gästen allerdings etwas zu "suppig" (Carsten: "Ein leckerer Slushie"). Auch das Spargelrisotto zum Hauptgang hätte "schlotziger" (Patrik) ausfallen können, während das Rinderfilet "leider den Garpunkt verpasst hat" (Daria). Die gebürtige Polin und Auftakt-Gastgeber fand gar noch ein Stück Bindfaden an ihrem Stück: "Schade."

Kirstens Kreativität bringt ihr 34 Punkte und den momentanen Platz 2 hinter Daria. Und die endgültige Krönung zur "Kräuterqueen", die sie mit Humor nimmt: "Besser als 'Kräuterhexe'."