"Ich halte das eher pragmatisch": Bislang erweckte Konditorin und Fußballerin Laura (26) bei "Das perfekte Dinner" (VOX) im Dreiländereck nicht den Eindruck, Sterneküche liefern zu können. Dafür geht sie an Tag 3 mit mediterraner Hausmannskost in Führung - inklusive "Souvla-, nein Bifteki."

"Alles ganz unspektakulär hier, ich hoffe mal, das wird was": Auf keinen Fall möchte Laura (26) an ihrem "Das perfekte Dinner"-Abend einen souveränen Eindruck erwecken. Etwas fahrig lässt sie sich von gleich zwei Schnibbelhilfen - Zwillingsschwester Kathrin und Freundin Louisa (25) - unter die Arme greifen, und das alles in einer fast leergeräumten Wohnung ("Hier ist meine Pinnwand, an der nichts hängt").

Doch was anschließend auf den Tellern der deutsch-schweizerisch-französischen Truppe landet, überrascht doch den einen oder anderen selbsternannten Gourmet-Zauberer.

Motto: "Mittelmeerreise"

Vorspeise: Bella Italia

Hauptspeise: Griechischer Wein

Nachspeise: Trois choses

"Überholen wird sie uns heute nicht ..."

Gerade die sehr selbstbewussten, ambitionierten Hobbyköche Philipp (40) und Karsten (42) erwarten eigentlich viel von der gelernten Konditorin: "Sie muss uns heute gerade beim Dessert alles zeigen, was sie drauf hat", fordert Philipp. "Aber überholen wird sie uns heute nicht" - da sind sich Lauras Vorgänger einig. Das kontert Laura überraschend: "'Ehrgeizig' beschreibt mich am besten - und 'kritikunfähig'."

Sie selbst scheint voererst auch nicht ganz überzeugt von ihrer Performance: Das Himbeer-Sorbet zum Nachtisch macht sie ohneEismaschine ("Hab ich nicht"), beim flüssigen Kern des Schoko-Soufflés ist sie sich überhaupt nicht sicher ("Das kann daneben gehen"). Etwas Hoffnung keimt bei der Vorspeise, selbstgemachten Ravioli mit Ricotta-Spinat-Füllung, auf: "Ah, das sieht aus wie'n Teig. Ist doch schon mal was."

"Frikadellen kann man eigentlich jeden Tag machen"

Und was es ist! Bei der Verkostung der Ravioli mit gerösteten Pinienkernen an Parmesansud verdrehen nicht nur Deborah (28) und Carolina (58) genießerisch die Augen. "Ein Träumchen", entfährt es sogar Karsten. Etwas nüchterner geht es beim Hauptgericht zu: Der griechische Gang umfasst laut Laura "Souvla-, nein Bifteki" mit Tomatenreis, gebackenen Auberginen und Tsatsiki - letzteren mit einer Extraportion Knoblauch ("Eure Lieben sollen später auch etwas davon haben").

"Was war noch mal die Challenge dabei?", erkundigt sich Karsten etwas süffisant, und auch Carolina meint: "Frikadellen kann man eigentlich jeden Tag machen." Laura selbst, deren Anrichte-Künste sich auf das obligatorische Petersilien-Blättchen beschränken, empfindet den Gang auch als "kein optisches Highlight".

"Hab mir Mühe gegeben"

Beim Dessert enttäuscht sie erwartungsgemäß jedoch niemanden. Die Kommentare reichen von "So muss es sein" bis zu "Das könnte ich jeden Tag essen." Von einer begeisterten Deborah gibt es die Höchstzahl von zehn Punkten, und insgesamt kommt Laura auf sehr gute 36 Punkte.

Damit geht eine junge Frau in Führung, die demnächst drei Jahre auf Weltreise geht ("Dafür könnte ich jeden Cent Gewinnsumme brauchen"), ihrer Freundin ihre Liebe einst in einem selbstgemachten Glückskeks gestand ("Willst du mit mir gehen?") und ihre Leistung doch nur notorisch tiefstapelnd zusammenfasst: "Schön, dass es schmeckt. Hab mir Mühe gegeben."