Mit jedem Tag stieg das Niveau beim Dinner im Lahn-Dill-Kreis. Trotzdem sind sich alle Gäste sicher: Leander (63) hat das Zeug, am Finaltag noch einen draufzusetzen. Denn sein Motto lautet: "Wenn ich was abliefere, dann versuche ich schon, perfekt abzuliefern." So soll es sein ...

In der blitzeblank geputzten Küche in Wetzlar steht Leanders Tablet mit einer Timer-Galerie. Die Vorbereitungszeiten sind minutiös geplant. "Der größte Gegner ist die Zeit", denn der Automobilbranchen-Geschäftsführer hat sich viel vorgenommen: Vorspeise: Saku Tuna / Fuerte Butterfrucht / Granny Smith / Crispy Alisa Craig

Hauptspeise: Txogitxu / Café de Paris / Macaire / Purpurrot und gelbe Rübe / Grüne Stangen

Nachspeise: Fruchtige Zitrone trifft cremige Pistazie eisgekühlt Gabi (62) und Vivi (27) sind beim Blick aufs Menü sprachlos: "Es gibt eine ganze Menge." Julian (33) und Reinhold (69) geht's nicht anders: "Ach du liebe Zeit!" Schon die Aussprache bereitet Probleme. Julian sucht im Handy nach Txogitxu und findet "das beste Steak der Welt". Er sieht seine Gewinnchancen schwinden: "Leider hat das ziemlich großes Siegerpotenzial." Außerdem hält Julian Leander für einen Tiefstapler: "Ich denke, dass er unglaublich viel auf dem Kasten hat und dass das heute eine Geschmacksexplosion werden könnte." Julian ist von der Vorspeise hin und weg: "Unglaublich guter Einstieg" Trotz straffem Programm bleibt Leander die Ruhe selbst und hält seinen Zeitplan ein. Pünktlich serviert er sein Thunfisch-Tatar auf einem Apfel-Avocado-Bett mit Wasabi-Creme und Sprossensalat. Julian fürchtet zunehmend um den Sieg: "Für mich war die Vorspeise schon ein unglaublich guter Einstieg." Deshalb bittet er den Gastgeber: "Mir wäre es lieb, wenn du gleich auch mal was falsch machst." Den Gefallen tut ihm Leander nicht. Denn die Hauptspeise ist ein Hochgenuss für sich: "Txogitxu-Beef, das ist 'ne alte Kuh. Hört sich komisch an, hat aber ganz, ganz super Fleisch." Dazu Pfeffersößchen, Kartoffeln und Gemüse. "Wenn das Fleisch aus dem Sous-vide kommt, dann wird es noch mal kurz karamellisiert auf dem Beefer."

Gabi hat "im Mund ein Geschmackserlebnis gehabt" Als Leander das Fleisch aufschneidet, der Schock: "Scheiße. Zu durch. Verkackt." Das sehen seine Gäste völlig anders: "Vom Gargrad her perfekt!" Leander versichert sich: "Schmeckt euch meine alte Kuh?" Julian zeigt Daumen hoch. Sogar das geometrisch geschnittene Wurzelgemüse haut ihn um: "Diese gelbe Möhre ist so krass. So was habe ich noch nicht gegessen." Gabi schwärmt: "Das war ja an Geschmeidigkeit nicht zu überbieten. Man hat im Mund ein Geschmackserlebnis gehabt." Das Zitronentörtchen auf Pistaziencracker mit Rosmarinmarmelade gelingt perfekt. Gabi hat schon ihre Wertung im Kopf: "Gibt es auch 11?" Reinhold liebt das selbstgemachte Pistazieneis: "Ich esse nicht gerne Eis, aber du darfst mir noch was geben." Vivi ist rundum glücklich: "Hammergeil." "Für mich war das heute das perfekte Dinner", strahlt Julian. Warum er trotzdem nur 9 Punkte gibt, bleibt sein Geheimnis. Mit jeweils 37 Punkten teilt er sich mit Leander den ersten Platz sowie 3.000 Euro.