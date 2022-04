Die 33-jährige Lisa startet die Dinner-Woche an Tag 1 in Siegen mit Wohlfühlatmosphäre und Hausmannskost. Blätterteig und Kroketten sind selbstverständlich selbstgemacht - was die Gäste gar nicht glauben können ...

Als Auftakt-Gastgeberin bei "Das perfekte Dinner" (VOX) ist Lisa, Referentin für Pflege und Hygiene, ganz schön aufgeregt. Gerade in Siegen weiß man nie, wer einem ins Haus kommt: "Der typische Siegerlänger ist eigentlich eher unsympathisch und eigentlich auch eher motzig, knorzig." Trotzdem erwartet die 33-Jährige nette Gäste: "Deswegen finde ich es umso schöner, dass es jetzt eine Runde in Siegen gibt und man sich auch einmal vom Gegenteil überzeugen kann." Zum Kennenlernen serviert sie: Vorspeise: Lachs im Körbchen / Salat / Dill

Hauptspeise: Hähnchen ummantelt / Pilze / Kroketten / Brokkoli

Nachspeise: Pancake am Stiel auf einem Schoko-Früchtetraum "Die größte Herausforderung an meinem Menü ist definitiv der Filoteig, weil ich mir den deutlich einfacher vorgestellt habe", fängt Lisa früh mit ihrer Blätterteigvariante an. Dünn ausrollen, lange ruhen - hoffentlich wissen die Gäste den Aufwand zu schätzen. Lisa rotiert zwischen Herd und Hula Hoop Die Freude am Kochen kam durch eine Ernährungsumstellung: "Ich war sehr viele Jahre sehr übergewichtig." Inzwischen streamt Lisa Live-Workouts aus ihrer Sportecke im Wohnzimmer: "Ich mache Hula Hoop." Und das am liebsten zu Schlagermusik. Nach einer kleinen Workout-Demonstration fällt ihr ein: "Jetzt muss ich wieder zu den Pilzen, nicht dass die noch anbrennen." Beim Aperitif ist das Eis schnell gebrochen. Meik (51) findet: "Nach wenigen Sekunden hatte man schon den Eindruck, da kann man sich wohlfühlen." Kurz darauf stehen die Lachs-Körbchen auf dem Tisch. "Es war nett angerichtet auf einem bisschen zu kleinen Teller", kämpft Olli (34) mit dem Zerlegen des gefüllten Teiges. Meik meint: "Es hat gut geschmeckt, aber es hat mich nicht total vom Hocker gehauen." Die drei Stunden Zubereitungszeit des Filoteiges honoriert Petra (55): "Das muss man wertschätzen."

Meik bemängelt das Handwerk: "Draufgelegt und draufgespritzt" Die Gäste rechnen natürlich auch mit selbstgemachten Kroketten. Meik kennt die Tücken: "Ich habe auch schon Brei in der Fritteuse gehabt." Doch Lisa gibt sich beim Rollen und Panieren allergrößte Mühe. "Ich bin in manchen Dingen ein bisschen zwanghaft veranlagt", deshalb liegt die Herausforderung in der Gleichmäßigkeit. Das schönste Kompliment kommt von Olli: "Die sehen aus wie gekauft." Und sie schmecken: "Ich bin von den Kroketten wirklich begeistert." Meik bewertet wieder mit einem Sitzmöbelvergleich: "War ein gutes, leckeres Essen, aber hat mich nicht total aus dem Stuhl gehauen." Essen gut, aber nicht der Knaller Der Dessert-Teller mit Beeren, Pancakes und Schokolade gefällt Meik zumindest optisch: "Wie ein Gemälde." Allerdings bemängelt er: "Handwerklich nicht so schwierig. Draufgelegt und draufgespritzt." Petra outet sich als Schokoholikerin: "Am allerliebsten esse ich Nachtische." So ganz überzeugen sie die Schokobeeren aber nicht: "Wenn ich das Wort 'Traum' dahinterhänge, hatte ich eine größere Erwartung gehabt." Meiks Fazit des ersten Abends: "Das Essen war durchgängig gut, aber jetzt nicht so der riesen Knüller." Dafür bekommt Lisa 21 Punkte. Die freut sich, dass der Auftakt ohne größere Katastrophen abgelaufen ist: "Ein ganz großes Lob an euch. Ihr habt mir direkt die ganze Aufregung genommen."