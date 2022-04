Vom Teich auf den Tisch - frischer geht's kaum: Für den Finalabend nimmt Meik (51) die Angelrute in die Hand und geht auf Fischfang. Womit er nicht rechnet: Die Fische wollen heute nicht anbeißen ...

An Tag 4 geht die kurze Dinner-Woche im Siegener Stadtteil Sohlbach-Buchen zu Ende. Schon früh morgens steht Meik in der Küche: "Schlecht geschlafen." Vor Aufregung. "Wir haben einen Weiher im Garten", zeigt der Betriebsleiter nach draußen. "Einen Teil meiner Speisen müsste ich erst noch fangen." Fisch und Edelkrebse sind ein Teil seines Menüs mit dem Motto "Querfeldein":

Vorspeise: Teichceviche und Planchatoast

Hauptspeise: Kalbsragout à l'Orange

Nachspeise: Welfencreme auf Schwarzbrot-Crumble

Also rein in die Gummistiefel und ab ans Wasser. "Angel rein, Fisch raus", so einfach hat sich Meik das vorgestellt. Doch ausgerechnet heute will keiner anbeißen: "Die sind schlauer als ich und haben den Köder abgebissen." Beim dritten Versuch hängt zum Glück ein Saibling dran - die Gäste müssen also nicht verhungern.

Olli erwartet "schlotzige, cremige Masse"

Olli (34), ebenfalls Hobby-Angler, freut sich auf die Vorspeise: "Ich liebe Ceviche." Lisa (33) hält die spärliche Menübeschreibung für Geheimniskrämerei: "Ich glaube, dass da noch eine Überraschung kommt. Das weiß nur Mysterious Meik." Eins weiß Lisa aber sicher: "Meik wird ein grandioser Gastgeber sein." Der hingegen sah seine Gewinnchancen schon an Tag 2 bei Olli schwinden: "Der Olli hat so toll gekocht, dass ich schon beim zweiten Gang gedacht habe, das war's für mich jetzt."

Dass Meik Fisch und Krebse für die Vorspeise selbst geangelt hat, honoriert Olli: "Das hätte auch wirklich schiefgehen können. Da hat er gepokert." Allerdings wünscht er sich die Ceviche als "schlotzige, cremige Masse", nicht in Einzelkomponenten angerichtet. Lisa schmeckt's: "Dass er das selber gefischt hat, fand ich einfach total toll. Da sollte man auf jeden Fall den Hut vor ziehen."

Petra lobt den Gastgeber: "Herzlich und immer bemüht"

Kurzer Küchenbesuch der Gäste. Olli kichert: "Als wir in die Küche gekommen sind, war er am Rotieren." Mit Ragout, Reibekuchen, Pilzsoße und Salat hat Meik sich viel vorgenommen. Die Ablenkung bringt ihn jedoch nicht aus der Ruhe. Lisa liebt die Beilage: "Der Reibekuchen, lecker." Olli wird ebenfalls satt: "Die Hauptspeise war mein Highlight."

Danach geht es ein bisschen bergab. "Die Nachspeise war nicht so ganz mein Ding", löffelt Lisa die Welfencreme mit Weinschaumsoße anstandshalber. Ebenso Nachspeisen-Fan Petra (55): "Ich esse immer auf, aber es hätte süßer sein können." Olli bemängelt: "Ein bisschen enttäuscht war ich vom Crumble. Es war kein Crunch drin."

Trotzdem war die Woche für Lisa ein einmaliges Erlebnis: "Ich habe es mir gar nicht so toll vorgestellt, wie es war. Es war wirklich super!" Für Olli hat der letzte Abend nur knapp die 10 Punkte verfehlt: "Der Meik ist ein sehr guter Gastgeber." Petra sieht es ganz genau so: "Ganz herzlich und immer bemüht." Doch das erwartete Highlight blieb aus. Mit 25 Punkten landet Meik nur knapp hinter Olli, ist aber ein fairer Verlierer: "Olli hat es verdient, dass er gewonnen hat."