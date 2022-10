"Die Paparazzi stehen vor der Tür", freut sich Bernd (55) an Tag 3 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Frankfurt und Umgebung über seinen großen Auftritt im TV. Doch irgendwie hat er sich im Showformat vertan: "Ich warte schon die ganze Zeit, dass Heidi kommt."

Beruflich hat Bernd eigentlich mit den dunklen Seiten des Lebens zu tun: Seit 38 Jahren ist der Wiesbadener bereits als Kriminalbeamter tätig, vom Dienst auf Streife bis hin zur Dozententätigkeit an der Hochschule. Privat mag es der 55-Jährige pompös - und auch ein bisschen glamourös. "Ich will alles", bekennt er sich gleich zu Beginn zu seinen hoch gesteckten Zielen: "Ich will den Modelvertrag, ich will aufs Cover, und ich will die 100.000 Euro." Ups, dazu aber vielleicht die falsche Sendung gewählt? Beim "Perfekten Dinner" geht es doch ganz im Gegensatz zum Model-Business ums Kulinarische.

Auch da zeigt sich der zur Dramatik neigende Bernd von seiner weltgewandten Seite. Sein Menü erklärt er trotz französisch betitelter Gänge und Elementen wie Zander und Risotto als Referenz nicht nur an die hohe See, sondern auch sein bevorzugtes Reiseziel Indien.

Motto: "Ein Tag am Meer"

Vorspeise: Les Trésors de la Mer

Hauptspeise: Catch of the day an Graupenrisotto mit marktfrischem Gemüse

Nachspeise: île flottante

Expertise mit Brühwürfel

Dreh- und Angelpunkt des indischen Mottos dürfte die Prise Curry in der Jakobsmuschel-Vorspeise sein - und natürlich Bernds Outfit, auf das er gleich mehrfach stolz hinweist. Zwar tragen vermutlich nur wenige Inder ein rein weißes Leinen-Outfit mit weit offenem Kragen und komplizierter Kette, aber wie der Globetrotter ("Letztes Jahr waren mein Mann und ich im Schwarzwald, war wunderbar") anhand seiner vorwiegend vor Luxus-Kulisse aufgenommenen Urlaubsfotos erklärt: "Indien ist ein Land der Kontraste, mit einer großen Schere zwischen Arm und Reich."

Nicht mit einer Schere, sondern dem Sparschäler rückt der selbstbewusste Bernd seinen Karotten zu Leibe ("Ich bin der weltbeste Möhrenschneider"). Souverän erweist er sich auch beim Würzen des Gemüsefonds fürs Graupenrisotto: "Man kann sagen, was man will - das bringt Geschmack", doziert er beim Auspacken eines dezenten, aber doch unübersehbaren Instant-Brühwürfels. Sein Dessert überzieht der selbst ernannte "Picasso" im passenden Ringelshirt mit wilden Karamell-Mustern: "Ich liebe es, einfach drauflos zu gestalten."

"Das war das perfekte Dinner , ich bin hundertprozentig zufrieden mit mir"

Dennoch zeigt sich der Großteil seiner Gäste, die er mit Champagner zum Aperitif begrüßt (Kim: "Er hätte schon was mixen können"), in seinen Erwartungen an die Kochkünste des flamboyanten Gastgebers etwas enttäuscht. Die Jakobsmuschel von anderen Geschmäckern unterdrückt, der Kaviarklecks auf dem Zander ein "Hype, den man nicht braucht" (Sarah, 36) und das Dessert der "schwimmenden" Baiser-Inseln auf Vanillecreme "zu eiig und zu süß" (Shaby, 38).

Und was sagt die "stolze Hausfrau" (Bernd über Bernd) selbst zur erbrachten Leistung? "Das war das perfekte Dinner, ich bin hundertprozentig zufrieden mit mir."

Bestätigung kommt durch die erstmals großzügige Punktevergabe: Mit 31 Punkten befindet sich Bernd vorerst an der Spitze. Durchaus überraschend, aber wie sagt der vorläufige Spitzenreiter selbst: "Jeder kämpft mit seinen Waffen."