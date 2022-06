Beim "Perfekten Dinner" (VOX) steigt die Stimmung. An Tag 3 der "Woche der Vielfalt" gibt Schlagersängerin Josimelonie nicht nur bei der Vorspeise Vollgas: Jeder Gang ihres Menüs enthält eine ganz spezielle hochprozentige Nuance.

Nachdem es beim LGBTQIA+-Special des "Perfekten Dinner" nicht nur beim sensiblen Einsatz von Pronomen bereits viel zum Lernen, Beachten und Einfühlen gab, heißt das Motto an Tag 3 vor allem - Spaß. Dafür bürgt Reality-Sternchen und Influencerin Josi aus Köln. Nicht nur ihre Erfahrung und Aktivismus als Transfrau haben die 28-Jährige bekannt gemacht, auch ihr unermüdlicher Einsatz in Shows von DSDS bis "Take Me Out". Die Message der bunten Vielfalt ist ihr ein echtes Anliegen: "Ich will die Leute damit zuspammen, bis sie sagen 'Ist ja langweilig'. Erst dann höre ich auf zu nerven."

Gesagt, getan, denn eines ist der Dinner-Abend bei "Josimelonie", so Josis Künstlerinnenname als "Partyschlagersängerin", nicht: langweilig. Auch ihr Ziel ist klar: "Mir ist wichtig, dass alle Gäste drei Promille erreichen."

Vorspeise: Vollgas

Hauptspeise: Heiße Schweinerei

Nachspeise: Schokotraum mit Happy End

Wodka ahoi!

Wer nun auf die Melonen-Komponente in Josis Dinner wartet, muss enttäuscht werden: Diese ist nur in ihrem Hit "Zeig mir deine Melonen" ("Sie sind prall, sie sind schön, jeder will die Dinger seh'n") enthalten, den sie zwischen den Gängen kredenzt. Was ihr Menü betrifft, sind die Geschmacks- und vor allem Effektträger flüssig. Hinter "Vollgas" verbirgt sich eine Tomatensuppe mit Ginsahne, an der Josi vor allem eines gut findet: "Toll, man kann es essen und gleichzeitig trinken."

Als hätte das die Runde nicht bereits vorher getan: Zum Aperitif reicht die gelernte Verwaltungsfachangestellte, die bereits beim Chaos-Kochen ("Ich bin komplett am A...") schäpselte, Lillet Wildberry sowie ihr Lieblingsgetränk "Wodka ahoi!" - ein Schuss Spirituose direkt ins Brausetütchen. Dass neben Weißwein und diversen Shots von Tequila bis zum "Mexikaner" auch (gar nicht mal so "heiße") Schweinemedaillons und für die vegan Essenden Kohlrabi-Schnitzel serviert werden, ist zweitrangig.

Kohlrabi? "Ich esse schon zum Frühstück Mett mit Zwiebel"

"Von Kohlrabi hab ich noch nie gehört", flötet Josi, für die vegane Küche eine echte Herausforderung ist: "Ich esse schon zum Frühstück Mett mit Zwiebel." Die Veggies Max (35), Steph (29) und Tim (32) danken es ihr: "Das Schnitzel war auch nur ein bisschen angebrannt", so "Diversity-Berater" Max.

Immerhin stimmt der Pegel - und am Vorabend seines Dinners verlangt Pfarrer Tim ("Für mich ist der Partyschlager heute das Diverseste") noch einen Abschluss-Shot. Nicht für das Essen, sondern die Superstimmung erhält Josi sehr gute 36 Punkte. Next stop Ballermann? "Eher nicht", wiegelt die glückliche Gastgeberin ab: "Der ist noch nicht trans genug."