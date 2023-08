Ach, hätte doch jede Stadt so hingebungsvolle Bewohner wie Patrik (38). An Tag 3 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Aachen bekennt der Immobilienmakler nämlich: "Ich bin in der wunderschönen Kaiserstadt geboren und will dort auch sterben." Auch Patriks Menü ist eine Hommage an Karl den Großen.

Es gibt Menschen, die einfach irgendwo wohnen - und es gibt Menschen wie Patrik (38), der in Aachen geboren wurde, sich dort pudelwohl fühlt ("Freunde und Familie sind mir sehr wichtig") und nicht vorhat, jemals aus der "wunderschönen Kaiserstadt" wegzuziehen. Der Beweis seiner absoluten Hingabe zum Mekka von Mittelalter-Machtstreben und Weihnachtsgebäck ist wuchtig und goldglänzend: Direkt neben dem Klavier thront im Wohnzimmer eine durch und durch güldene Statue Karls des Großen. Dessen gewaltiger Name dient auch in Patriks Menü für allerlei Wortspiele. Motto: Karls Kaiserstadt Menü Vorspeise: Karlpaccio / Pasta / Tuber Hauptspeise: Wild / Karltoffel / königliches Gemüse Nachspeise: Schokolade / Cassis / Salted-Karlamell Übelst lecker, zeitlich katastrophal Und damit nicht genug. Zum Aperitif serviert Patrik auch noch frohgemut einen "Karlpirinha". So witzig wie seine Karls-Varianten präsentiert sich der Gastgeber im Laufe des Abends allerdings nicht. Vielmehr fällt seine Anspannung auf - trotz akribischer Vorbereitung. Die Küchenschränke mit Zeitplänen vollgeklebt und für jeden Schritt eine Plastikwanne mit entsprechendem Kochwerkzeug am Start: Patrik will um jeden Preis vermeiden, "dass Chaos ausbricht". In puncto Anrichten lohnt sich das auf jeden Fall: Patriks Teller sind eine Augenweide. Elegant geschwungene, hausgemachte Trüffel-Linguine werden als Vorspeise auf Rindercarpaccio platziert. Die Hauptspeise ist ein kompliziertes Arrangement aus Wildschweinfilet mit Kartoffelstampf, Spargel und Hollandaise-Schaum. Auf dem Schoko-Macadamia-Brownie thronen Zipfel aus Cassis-Eis und Karamell-Popcorn. Besonders Michelle (29) ist hingerissen: "Das ist alles übelst lecker. Du hast dreimal meinen Geschmack getroffen." "Zwischen Aperitif und Vorspeise zwei Stunden - geht gar nicht" Das Problem an der Sache ist das Zeitmanagement. das Daria (45) sogar als "katastrophal" bezeichnet: "Zwischen Aperitif und Vorspeise zwei Stunden - geht gar nicht." Vereinzelt werden das Carpaccio als "Pep-bedürftig" (Kirsten, 55) und das Cassis-Eis als zu "neutral" (Carsten, 44) empfunden. Doch die Leistung des Gastgebers, der seinen selbst zugegebenen Perfektionismus nicht ganz einlösen kann, tritt schlagartig in den Hintergrund, als sich unter den Gästen etwas gar nicht Kulinarisches anbahnt: Da verabreden sich die Tischnachbarn Daria und Carsten, beide Singles, zum kommenden Harry-Styles-Konzert. "Ich hab noch ein Ticket, das kann ich verschenken!" Patrik der Große verzeichnet an seinem Abend also mindestens einen kaiserlichen Moment, gefolgt von 31 Punkten und Michelles lobendem Seufzer: "Das Leben ist schön."