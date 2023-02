"Et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jot jeschmeckt": Der Kölsche Mensch zeigt sich auch in puncto Kulinarik stets gelassen. Das zeigt sich auch bei Ramona (39). An Tag 3 des "Perfekten Dinner" (VOX) prüft sie sich selbst bei ihrer hausmannsköstlichen Abwandlung des "Kölner Grundgesetzes".

"Et kütt wie et kütt" ("Es kommt, wie es kommt"): Wenn es um die Akzeptanz des Unabwendbaren geht, werden die Kölner regelrecht spirituell. Artikel zwei des berühmten "Kölner Grundgesetzes" alias Leitfaden für alle Lebenslagen kommt der überzeugten Domstadt-Bewohnerin Ramona (39) nicht nur gelegen, als sie aus Versehen den gesamten Rinderfond für die Vorspeise nutzt und nichts mehr für die Rouladensoße übrig ist. Er ist auch das Motto für ein Menü, das Klassisch-Bewährtes und geheime Familienrezepte bereithält: Motto: "Et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jot jeschmeckt" Vorspeise: Kartoffelsuppe vom Papa

Hauptspeise: Rinder-Rouladen von Mama mal anders und trotzdem klassisch

Nachspeise: Meine Lieblings-Nachspeisen Platzt der "Himbeertraum"? Da hat Ramona schon die Erlaubnis von ihrem Vater, das generationenlange Geheimrezept rund um seine nur an Weihnachten kredenzte Kartoffelsuppe zu lüften - und schon scheint diese Premiere dem Hauptgang gründlich den Garaus zu machen. Aus Versehen nutzt die 39-Jährige nämlich den gesamten selbst angesetzten Rinderfond für das Süppchen. Die Soße zu den Rouladen steht nun ohne adäquate Grundlage da. Anlass genug, um die ohnehin supernervöse Ramona zu verunsichern: "Was mache ich denn jetzt? Sch... oh, aber das darf man im Fernsehen ja nicht sagen." Zum Glück hat sie als Fels in der Brandung nicht nur die kölsche Lebenseinstellung, sondern auch einen äußerst unterstützenden Ehemann an der Seite. Martin (37) zerlegt nicht nur brav den Rotkrautkopf, sondern kommentiert Ramonas etwas panische Bemühungen, einen Teil der Kartoffelsuppe als Soßenbasis zu verwenden, mit liebevoller Bestärkung: "Schau, das spiegelt doch einfach nur deinen Kochstil - du bist super im Improvisieren." Und so hangelt sich Ramona sichtlich angespannt, aber tapfer und wunderschön im grünen Seidenkleid durch das gutbürgerliche Menü bis hin zu Apple Crumble und "Himbeertraum" mit Früchten, Mascarpone und Sahne: "Der wird aus Himbeeren gemacht, und auch der Name meiner Tochter Malina bedeutet 'Himbeere". Leider wird aus der zu warm gewordenen Sahne Butter und Ramona endgültig fatalistisch: "Egal, kommt halt flüssige dazu." Zum Glück merken ihre Gäste zwar die fehlende Lockerheit, honorieren aber das Menü: "Damit ist die Roulade im 21. Jahrhundert angekommen", zeigt sich Jörg (62) zufrieden. So kommen insgesamt 31 Punkte zustande - immerhin derzeit Platz zwei für Ramona und in der Gruppe eine erleichterte Umsetzung von Artikel 10: "Drinkste ene met?"