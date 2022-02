Wehmütig geht die Woche von "Das perfekte Dinner" an Tag 5 bei Senta zu Ende. Nihals Resümee der vergangenen Tage: "Spannend war die Woche!" Dennis hat neue Freunde gefunden: "Wir haben uns alle gut verstanden." Jeder gönnt jedem den Sieg - nur wer bekommt die 3.000 Euro?

Die 33-jährige Grundschullehrerin Senta ist die Erste in der Köln-Runde, die in einem Haus außerhalb der Großstadt zum Dinner lädt: "Der rote Faden heute Abend ist die Schokolade. Und die Blaubeere." Beides findet sich im Menü mit dem Titel "Winterlicher Waldspaziergang" in folgenden Gerichten wieder:

Vorspeise: Nussige Ziege im Schokobad

Hauptspeise: Der wilde Hubertus in Schokoschuhen

Nachspeise: Blaubeer-Liebe

"Heute geht's raus aufs Land", dementsprechend rechnet Constantin (30) mit deftiger Kost. "Ich erwarte nicht so feine Sachen, sondern eher was aufm Teller." Lea (28) analysiert die Vorspeise: "Schokobad sagt mir schon mal zu, die Ziege weniger." Die Hauptspeise lässt viel Raum für Spekulationen. Nihal (46) grübelt: "Vielleicht ist das Wildfleisch." Senta hat hinter dem kryptischen Namen tatsächlich Hirschgulasch an Zartbitterschokolade mit Blaubeer-Chutney versteckt: "Hubertus ist für mich so ein typischer Hirschname."

Salat mit Schoko-Soße "nicht so meins"

Zur Feier des Finales wollen sich die Gäste extra schick machen. Dennis (61) fragt Constantin: "Ziehst du einen Anzug an?" Der schaut ihn irritiert an: "Hatte ich bis gerade nicht vor. Jetzt verunsicherst du mich." Dennis: "Ich habe extra mein Hemd gebügelt."

Als Erinnerung an die gemeinsamen Abende hat Senta Stoffservietten mit den Namen ihrer vier Gäste bestickt. Lea: "Ich habe mich total gefreut." Dennis: "Schöne Geste." Der Vorspeisensalat mit Schokoladen-Vinaigrette polarisiert jedoch. Constantin: "Schokolade mit was Herzhaftem ist nicht so meins." Lea hingegen ist voll der Schokoladen-Fan: "Ich fand's wirklich richtig lecker." Nihal schafft die Riesenportion nicht: "Ich habe das nicht verstanden mit dem Salat. So ein bisschen Grün hätte vollkommen gereicht."

Das Dessert: "Superleckeres Eis, Tarte nicht so supertoll"

Die Gemüsebeilage der Hauptspeise kommt bei Constantin gut an: "Leckerer Rosenkohl übrigens." Ein Lob mit Tiefe, denn er mag Rosenkohl gar nicht. Doch nicht alles schmeckt ihm: "Die Kartoffelklöße waren leider sehr neutral. Die waren unspektakulär." Auch das Fleisch ist nicht seins: "Die Schokolade hat mich eher gestört."

Nicht einmal das Dessert bestehend aus Blaubeertarte und Mascarpone-Eis kann Constantin komplett überzeugen: "Superleckeres Eis, Tarte nicht so supertoll." Wenigstens hier sind alle seiner Meinung. Sein Gesamturteil: "Für mich waren es zu viele Punkte, die nicht so ganz stimmten." Nihal sieht es ähnlich: "Mir hat der Überraschungseffekt gefehlt."

Bei Limoncello wird das Ergebnis verkündet: Mit 30 Punkten teilt sich Senta den letzten Platz mit Lea. Constantin gewinnt "Das perfekte Dinner" und 3.000 Euro mit 35 Punkten. "Yes! Dankeschön", freut er sich. Vom Gewinn will er mit seiner Frau irgendwo hinfahren.