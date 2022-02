Eine Berlinerin in der Pfalz: In Frankenthal setzt Simone (37) auf Freestyle - und sieht auch das Timing nicht allzu eng.

An Tag 4 des "Perfekten Dinner" (VOX) im Mannheimer Raum entpuppt sich die bisher recht kontrolliert wirkende Simone (37) in der Küche als überraschend unambitioniert. Einige Elemente ihre Menüs "Berliner Luft trifft Pfalz" hat sie noch nie ausprobiert - und muss sich kulinarisch vor allem an Andreas messen lassen.