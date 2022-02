Macht der VOX-Starkoch etwa auch beim perfekten Dinner mit? Leider nein, trotzdem kam Tim Mälzer bereits in den Genuss von Nihals türkischen Kochkünsten. Die von ihm so gelobten Weinblätter schmecken jedoch nicht allen ...

"Ein Hauch Anatolien" weht an Tag 3 durch Nihals Küche in Köln Hürth. Schon 2013 gewann ihr Mann "Das perfekte Dinner". Der Druck für Nihal in der ehelichen Competition ist enorm groß, denn es geht um nichts Geringeres als die Küchenherrschaft zu Hause: "Wenn ich gewinnen sollte, ist die Küche wieder mein Reich." Zitternd gesteht die 46-jährige Dreifach-Mama: "Ich bin aufgeregt." Trotzdem erteilt sie dem Gatten Küchenverbot und setzt ihren eigenen Kopf bei der Menüwahl durch. Es gibt:

Vorspeise: Dreierlei Meze

Hauptspeise: Rehrücken mit Kräuterbrotkruste dazu Kürbisscheiben und Sarma

Nachspeise: Lavaküchlein auf Beeren mit türkischem Maras-Eis plus Überraschung

Voll im Flow bereitet sie die kalten Vorspeisen zu. Eine davon ist ein Bulgursalat: "Ohne überheblich zu wirken, die meisten mögen das bei mir." Rezepte? Braucht Nihal nicht: "Wenn ich koche, arbeite ich nach Augenmaß."

Tim Mälzer findet Nihals Weinblätter "hammer"

Zu ihren Sarma aus dem eigenen Garten gibt es eine schöne Anekdote: "Ein berühmter Koch fand meine gerollten Weinblätter hammer. Der wollte eine Dose von den eingelegten Weinblättern haben." Dieser Koch war Tim Mälzer! Seine Worte damals: "Boah, das schmeckt aber lecker! Keiner wird das anfassen, das gehört alles mir!" Mälzer war im Rahmen einer anderen TV-Sendung als Pate von Nihals Sohn tatsächlich bei ihr zu Hause und haute sich ein Weinblattröllchen nach dem anderen rein. Wie die wohl den Dinner-Gästen schmecken?

Die Trüffel-Pannacotta von Tag 2 liegt allen - außer Vortageskoch Dennis (61) - noch schwer im Magen, deshalb freuen sie sich auf die türkischen Spezialitäten. Die Börek auf dem Vorspeisenteller kommen besonders gut an. Senta (33): "Das war wirklich superlecker!"

Dennis freut sich über die Überraschung: "Baklava muss sein!"

Auch die Hauptspeise bekommt Lob, zumindest teilweise. Während Senta das Fleisch für "gut" befindet, bemängelt Dennis die zu geringe Soßenmenge. Auch Lea (28) sieht Verbesserungspotenzial: "Das Fleisch war ein bisschen wenig." Und was ist mit den berühmten Sarma? Dennis findet, "das Reh war das Leckerste. Aber alles andere hat nicht gut gepasst." Constantin (30) ist dagegen noch etwas hungrig: "Die gefüllten Weinblätter habe ich alle verputzt, aber ich glaube vor allem, weil mir ein bisschen Fleisch gefehlt hatte."

Richtig punkten kann Nihal dafür mit ihrer Baklava-Überraschung beim Dessert. Denn das haben sich alle vorab gewünscht. Dennis strahlt: "Baklava muss sein!" Senta hätte gerne mehr davon gehabt als nur ein kleines Häppchen: "Sie hätte den Schokokuchen mit Baklava tauschen sollen. Das wäre das perfekte Dessert gewesen."

Nach dem Zuckerschock geht's an die Bewertung. Mit 31 Punkten verpasst Nihal den Wochensieg. Constantin begründet: "Von der Atmosphäre und den Gastgeberqualitäten war es für mich das perfekte Dinner. Kulinarisch war es nicht das perfekte Dinner." An Tag 4 kann er es ja besser machen ...