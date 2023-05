Zum Finale von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Hamburg überzeugt Youngsterin Marie (23) mit einem nicht nur sprachlich blumigen Menü und dem Talent zur Improvisation. Siegerin ist Lisa (30) - trotz (oder aufgrund?) ihrer im Dunklen gehaltenen Vergangenheit ...

"Rot-Grün-Weiß in Hamburg" - das weist allerdings nur bedingt auf Italien oder den hohen Norden hin. Zwar kredenzt Marie, mit 23 Jahren die Jüngste im Hamburger "Das perfekte Dinner"-Bund, zum Hauptgang kostbare Teigtäschchen in aromatischem Sud und steuert im Dessert mit Franzbrötchen-Eis auf einen Applecrumble zu. Das Motto ist allerdings eine Reverenz an ihre Heimatstadt Augsburg. Von dort brach die Journalistik-Studentin einst nach Hamburg auf, um die dortige Medienszene zu erobern. Mit der Teilnahme am "Perfekten Dinner" erreicht diese ihren ersten Höhepunkt:

Motto: "Rot-Grün-Weiß in Hamburg"Vorspeise: Schaumige Meerrettich-Oase mit Rote-Bete-Insel und Schnittlauch-BriseHauptspeise: Pasta-Schatz im SalbeiseeNachspeise: Apfelbötchen nimmt Kurs auf kaltes Franzbrötchen

"Ich hätte sie auf viel älter geschätzt"

Oder auch nicht? "Fake it till you make it'", kichert Marie bei der Zubereitung ihres Kräuteröls: "Hm, ganz schön salzig!" Was tun? "Einfach mehr Öl reinkippen." Oder den Gaumen abhärten: "Je mehr ich davon probiere, desto weniger salzig schmeckt es." Die entspannte Haltung der selbsternannten "Dips- und Soßenqueen" zieht sich durch den ganzen Finalabend: "Ich schaue einfach immer in den Kühlschrank, was so da ist, und schmecke das, glaube ich, ganz gut ab."

Ihren Gästen schmeckt's - mit kleinen Abstrichen bei der Raffinesse. Für den poetisch veranlagten Max (33) gleicht sie ohnehin einem "Blumenstrauß aus allen Jahreszeiten - eine Frau des Geistes, die auch noch Poledance macht". Stimmt: "Sonst ist mein Esszimmer eher ein Fitnessstudio", erklärt Marie.

"Ich hätte sie auf viel älter geschätzt", lobt Gregor (35) Maries "Art und Erfahrung". Ein "Kompliment", das frau mit 23 gerade noch verkraften kann. Beim Hamburger Dinner trog der Schein allerdings auf mehrfache Weise: Gewinnerin mit 35 Punkten ist Lisa (30), ihres Zeichens Lehramtsstudentin für Kunst und Biologie.

"Sie hätten mich bei der Vorstellung ja fragen können"

Was ihre Mit-Gourmets nicht wussten: Vor ihrem zweiten Bildungsweg war die gebürtige Osnabrückerin Profi-Konditorin und arbeitete in der Sterne-Gastronomie. "Dort konnte ich viele Spitzenköche bei der Arbeit beobachten", gesteht sie. Findet nicht nur Dorota (38) zweifelhaft: "Da hatte sie beim Kochen ganz andere Lernbedingungen als wir." Hätte sie das früher gewusst, hätte sie ihr weniger Punkte gegeben. Undercover-Profi Lisa lässt das allerdings kalt: "Sie hätten mich bei der Vorstellung ja fragen können - hat wohl keinen interessiert."

Das alles klingt krisenhafter, als es in Wirklichkeit ist. "Wir viben", zieht Marie, die ihrerseits 32 Punkte holt, an ihrem Abend das zugeneigte Fazit. Man hatte eine tolle Zeit und werde sich weiterhin regelmäßig bekochen. "Ganz genau", bestätigt die stolze Siegerin: "Liebe geht raus!"