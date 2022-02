Das Spannende an Tag 1 von "Das perfekte Dinner" ist seit jeher die Frage: Wer sind die anderen? Die stellt sich auch Auftaktgastgeberin der Stuttgart-Woche Géraldine (49). Mit dieser Besetzung hat sie jedenfalls nicht gerechnet ...

In ihrem frisch renovierten Haus in Sindelfingen wirbelt Géraldine durch die Küche: "Ich bin echt aufgeregt", gesteht die Französin. Géraldine will den ihr noch unbekannten "Das perfekte Dinner"-Gästen "Eine kleine, französische Reise" servieren:

Vorspeise: Trilogie der Sinne - Artischocke und Kürbis umarmen Orange

der Sinne - Artischocke und Kürbis umarmen Orange Hauptspeise: Kalb und Karotte treffen Kartoffeln

treffen Kartoffeln Nachspeise: Der König wird prickelnd gekürt

Ehrensache, dass sie ihr Baguette nach altem Familienrezept selbst backt: "Mein Onkel und meine Tanten hatten eine große Bäckerei in Frankreich." Geheimtipp: Eiswasser in den Teig. Ihr Opa war Chefkoch, die Oma kam aus einer großen Kochfamilie. Entsprechend professionell und strukturiert steht Géraldine am Herd und befolgt den Rat der Oma: "Nimm lieber gute Butter als schlechte Margarine."

Martin: "Ich glaube, sie war ein bisschen geschockt"

Nicolai (51) vermutet eine Frau hinter dem Dinner-Motto, weil "jeder Mann hätte gesagt 'Große, französische Reise'". Das Dessert verwirrt Michael (29) und Martin (34): "Der König? Königsberger Klopse oder was?" Kai-Uwe (47) erwartet von der Hauptspeise nicht viel: "Ich kann mir vorstellen, dass das so langweilig ist, wie es sich im ersten Moment anhört."

Dass Géraldine die einzige Frau in der Stuttgarter Dinner-Runde ist, weiß sie erst, als sie den Gästen die Tür öffnet: "Das sind nur Männer?" Martin deutet ihren Gesichtsausdruck: "Ich glaube, sie war ein bisschen geschockt." Das gibt die Gastgeberin offen zu: "Ich hatte echt Angst." Beim Aperitif hat sie sich wieder gefangen: "Aber die scheinen ganz nett zu sein."

Nicolai: "Das zu toppen, ist schon eine Nummer"

Sie bringt das Vorspeisen-Trio: Kürbiscremesuppe, Artischockensuppe mit Trüffelöl und einen Orangensalat. Die vier Herren sind voll des Lobes. Martin schlürft wohlig: "Artischocke ist super mit Trüffel." Für Nicolai ein Zehn-Punkte-Gericht: "Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber das zu toppen, ist schon eine Nummer."

Während die Rosmarinkartoffeln im Ofen garen, will Kai-Uwe mehr über die Finesse des Hauptgerichts erfahren: "Das erschien uns zu primitiv für ein perfektes Dinner: Kalb, Karotte, Kartoffel, fertig." Géraldine verteidigt ihre Menüwahl: "Bei uns in der Familie werden Schmorgerichte sehr gerne gemacht." Eins hat die Wahl-Schwäbin gelernt: "Im Schwabenland, die lieben Soße." Deshalb gibt's lieber einen Schöpfer extra auf den Teller. Nicolai schwärmt: "Butterzartes Fleisch, ganz leckere Möhren", doch am besten ist das "Sößchen".

Michael: "Das Dessert war der perfekte Gang"

Der krönende Abschluss: das Dessert. Dahinter verbirgt sich eine französische Tradition vom Dreikönigstag, ein Kuchen mit einem eingebackenen Figürchen: "Derjenige, der draufbeißt, wird als König gekürt." Kai-Uwe ist der Glückliche. "Was sollen wir machen? Singen? Klatschen?", eruiert Michael aufgeregt die Verhaltensregeln. Alle klatschen.

Martin ist rundum zufrieden: "Das Dessert war für mich heute Abend der perfekte Gang." Nicolai gibt glatte 10 Punkte: "Danke für den perfekten Abend." Mit insgesamt 35 Punkten legt Géraldine die Messlatte ziemlich hoch. Michael sieht an Tag 2 bei Restaurantleiter Martin trotzdem Luft nach oben: "Ich glaube, wir können morgen viel von ihm erwarten."