Magie, Fabelwesen und eine dunkle Bedrohung: Die Literaturvorlage bringt alles mit, was eine große Fantasy-Story ausmacht. Mit der zweiten Staffel "Das Rad der Zeit" setzt Amazon den ewigen Kampf Gut gegen Böse fort - mit ordentlich Geld, aber überschaubar originell.

Weit über 4,4 Millionen Worte, verpackt in wuchtigen 15 Bänden: Das fantasievolle Kult-Epos "Das Rad der Zeit" des US-Schriftstellers Robert Jordan gilt als eines der opulentesten Werke der Literaturgeschichte und zauberte Millionen Fans weltweit magische Bilder vor Augen. 2013, sechs Jahre nach Jordans Tod, wurde die Reihe um eine mystische Welt, Fabelwesen, Magie und Monster von Brandon Sanderson nach Jordans Vorlagen abgeschlossen. Es gibt zweifellos dankbarere Serienstoffe.

Amazon Prime Video wagte sich gemeinsam mit Sony Studios dennoch an die Verfilmung, 2021 erschien die erste Staffel mit Rosamund Pike - die Emmy-Preisträgerin verkörpert in der Hauptrolle die Magierin Moiraine - in der Hauptrolle. Angesichts der üppigen Literaturvorlage hofft man bei Prime Video sicher auf einen Dauerbrenner. Eine dritte Staffel wurde bereits angekündigt, ab Freitag, 1. September, geht es aber zunächst mit der zweiten beim Streamingdienst weiter. Drei neue Folgen stehen zum Auftakt zum Abruf bereit.

Aus dramaturgischen Gründen werden sowohl Charaktere des zweiten als auch des dritten Buchbandes eingeführt. Am Ende der ersten Staffel erkannte der einfache Bauernjunge Rand al'Thor (Josha Stradowski), dass es sich bei ihm um den Wiedergeborenen Drachen handelt. Er hat die Bestimmung, die Welt zu retten oder sie zu zerstören. Nun muss er sich mit seiner zunehmenden Angst auseinandersetzen, dass seine mystischen Kräfte ihn den Verstand kosten. Auch Moiraine und die anderen Aes Sedai haben mit den Folgen der Ereignisse des Staffelfinales zu kämpfen: Einige der mächtigen Zauberinnen haben ihre Macht eingebüßt. Kann Moiraine ihre magischen Kräfte zurückerlangen, bevor der Schatten erneut seine Hand nach ihren Schützlingen ausstreckt?

Die Investitionen sind unübersehbar

Für die zweite Staffel schlossen sich viele weitere Schauspielerinnen und Schauspieler dem auffällig diversen Cast an. Unter anderem wird Ceara Coveney die bei Fans der Buchvorlage beliebte Rolle der Elayne Trakand verkörpern. Auch die beiden Serienstars Natash O'Keeffe ("Peaky Blinders") und Meera Syal ("Broadchurch") konnten für Hauptrollen gewonnen werden.

Optisch weiß das bildgewaltige Prime Original ohne jeden Zweifel zu überzeugen. Man sieht dem Prestigeprojekt an, dass der Streamingdienst es als langlebiges Serien-Flaggschiff einplant. Ob es nun die beeindruckenden Sets, oder die opulenten Kostüme und Masken sind: Dass es hier nicht an Geld fehlt, wird auch dem weniger geschulten Auge auffallen.

Was der Fantasyserie etwas abgeht, ist das Avantgardistische, das vergleichbare Literaturverfilmungen wie "Der Herr der Ringe" oder "Game of Thrones" auszeichnete und die magischen Welten wirklich magische Wirkung auf sein Publikum entfalten ließ. Ob es die Optik oder die Erzählstruktur der Produktionen waren: Sie waren stilprägend. Auch für Serien wie "Das Rad der Zeit", und das sieht man teilweise etwas zu deutlich. Und wenn Zauberin Liandrin Guirale (Kate Fleetwood) der jungen Nynaeve al'Meara (Zoë Robins) zeigt, dass man Zauberkräfte auch über dunkle Wege kanalisieren kann, kommt einem direkt das größte Sci-Fi-Franchise der Welt in den Sinn.