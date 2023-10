Von "Spider-Man 2" über "Assassin's Creed: Mirage" und "Alan Wake 2" bis hin zum Comeback von Super Mario - im Oktober erwarten Gamer ihr blaues Release-Wunder.

Ein bisschen erinnert die Liste der Video- und Computerspiele in diesem Oktober an ein Phänomen, das aus dem Kino bestens bekannt ist: Die am meisten erwarteten Neuerscheinungen sind Fortsetzungen von bereits etablierten Franchises. So ist der Monat geprägt von vertraut klingenden Namen wie "Spider-Man 2", "Assassin's Creed: Mirage", "Super Mario Bros. Wonder", "Alan Wake 2", "Sonic Superstars", "Cities Skylines 2", "Forza Motorsport" und "Hot Wheels 2".