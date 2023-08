Weihnachten schon im September? Der Gaming-Monat glänzt durch eine Reihe von Bombast-Titeln, darunter "Starfield", "The Crew Motorfest", das "Mortal Kombat"-Reboot und dem "FIFA"-Nachfolger. Ein Überblick.

Das in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Fantasy-Rollenspiel "Baldur's Gate 3" wird von vielen bereits als das Spiel des Jahres gefeiert. Konkurrenz droht jedoch aus dem SciFi-Lager: "Starfield" - von Bethesda selbst als "Skyrim im Weltraum" beschrieben - hebt nach langer Entwicklungszeit am 6. September in Weiten des virtuellen Alls ab. Weitaus irdischere Vergnügen sollen "The Crew Motorfest" und "EA Sports FC 24" bieten. Alle Games-Highlights im September im Überlick.