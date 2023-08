Neue IPs und lang erhoffte Ports, Blockbuster und Indie-Überraschungen, hektische Action und meditative cosy Games, narrative Adventures und pixelige Zeitreisen für Nostalgiker: Die Neuerscheinungen im August decken alle Gamer-Sehnsüchte ab.

Von Sommerloch keine Spur: Im August warten zahlreiche Blockbuster-Titel auf nahezu allen Systemen - darunter die in jeder Hinsicht epische Rollenspiel-"Anomalie" "Baldur's Gate 3", "Madden NFL 24", das in Deutschland entwickelte "Atlas Fallen" oder das neue Spiel der "Elden Ring"-Macher From Software. Und wer dann noch Zeit hat, schaut beim Gaming-Event des Jahres in Köln vorbei. Ein Überblick.