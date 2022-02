Viel Zeit, die offenen Punkte der To-Play-Liste 2021 "abzuarbeiten", hatten Gamer bislang nicht. Das neue Spiel-Jahr ging direkt in die Vollen. Die wichtigsten Titel zum Auftakt im Überblick.

Das neue Gaming-Jahr geht ja gut los - zumindest für PC-Spieler. Diese bekamen in den ersten Wochen eine Handvoll famoser Umsetzungen bislang exklusiver Konsolen-Titel geboten. Dazu gab's eine der größten Switch-Hoffnungen, eine Alien-Jagd, deren Namen ebenso wechselte wie der geplante Veröffentlichungstermin, und die wohl schönste Art, auf die Fresse zu fliegen ...

Monster Hunter Rise (Capcom; 12. Januar; PC)

Rund neun Monate lang war "Monster Hunter Rise" exklusiv für die Nintendo Switch zu haben, am 12. Januar folgte die technisch aufgebohrte PC-Version des Action-Rollenspiels mit Koop-Schlagseite. Das durch und durch bewährte Gameplay blieb unangetastet, dafür erstrahlte die märchenhafte Monster-Jagd vor Fantasy-Kulisse auf Windows-Rechnern optional in 4K und mit unbegrenzter Bildrate. Auch eine Unterstützung für Widescreen-Formate ist dabei. Für die technische Portierung bekam Capcom viel Beifall von der internationalen Presse.

God of War (Sony; 14. Januar; PC)

2018 ursprünglich exklusiv für PlayStation4 erschienen, durften der "God of War" Kratos und Sohnemann Atreus ab 14. Januar 2022 auch den PC im Sturm erobern. Die in der nordischen Mythologie angesiedelte Götter-Hämmerung erstrahlt in modernstem 4K-Grafikglanz - nebst unbegrenzter Bildrate und Nvidia-DLSS- und Reflex-Support. Das sorgt für knackig scharfe Texturtapeten, viele Details und tolle Licht- und Leuchteffekte in Midgard und anderen Kulissen. Nicht minder spannend: das 21:9-Ultrawide-Format, das zum Staunen einlädt und mehr Überblick in den spektakulären Duellen gegen allerlei Monster gewährt. Eine Portierung wie aus dem Lehrbuch, zumal selbst die Steuerung mit Maus und Tastatur mit dem Gamepad mithalten kann und für den Grafikzauber ein gehobener Mittelklasse-Rechner reicht.

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction (Unisoft, 20. Januar, PC, Xbox

Erst "Quarantine", dann "Parasite", jetzt "Extraction": Ubisoft änderte den Namen des neuen Koop-Shooters aus der "Rainbow Six"-Reihe mindestens so oft wie den angepeilten Release-Termin. Schließlich erfolgte der Startschuss für die Schlacht zwischen Menschen mit Sturmhauben und parasitären Aliens am 20. Januar. Im Gegensatz zum Ableger "Siege" legt "Extraction" den Fokus ganz auf PvE-Gefechte, bei denen heimliches Vorgehen erfolgversprechender ist als ein nervöser Finger am Abzug. Zu dritt geht es auf zufällig zusammengestellte Einsätze, bei denen man immer wieder entscheiden kann: Macht man weiter und riskiert seine bis dato erzielten Erfahrungspunkte und angeschlagenen Operator? Oder bringt man seine (wenigen) Schäfchen ins Trockene? Kein Spiel nur für Profis - und wegen des Buddy-Passes für zwei Freunde und des günstigen Preises von 40 Euro mehr als einen Blick wert. Allein: Irgendwann mangelt es dem Koop-Shooter aufgrund der wenigen Schauplätze an Abwechslung. Dafür war "Extraction" vom Start weg erstaunlich fehlerfrei - eine Seltenheit bei Online-Titeln heutzutage.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Sony, 28. Januar; PS4, PS5, PC)

Gerne spricht man modernen Spielen das Prädikat "filmreif" zu. Doch selten war der Begriff zutreffender als bei der Action-Abenteuer-Reihe "Uncharted", in der Nathan Drake und sein Gefolge den größten Schätzen der Menschheitsgeschichte auf der Spur sind. Wer die bisherige Abschiedsvorstellung "A Thiefs End" samt Add-on "The Lost Legacy" auf der PS4 gespielt hat, weiß: Mehr Detailliebe und Bombast gehen eigentlich nicht, oder? Oh doch! Auf PC und PS5 erstrahlt die "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" nun in neuem, hochauflösenden 4K-Grafikglanz. Seit dem 28. Januar gibt's für rund 50 Euro ganz großes virtuelles Kino, das auf dem PC beeindruckend und auf der PS5 dank 3D-Audio und verbessertem haptischen Feedback durch den Dualsense-Controller schlicht eine Sensation ist. Die ideale Einstimmung auf den kommenden Kinofilm - und ideal, um eine womögliche Lücke im Fach Games-Geschichte zu schließen.

Pokémon-Legenden: Arceus (Nintendo; 28. Januar; Switch)

Mit Spannung erwarteten Switch-Fans "Pokémon Legends: Arceus" - das erste echte Open-World-Abenteuer mit den niedlichen Taschenmonstern. Entwickler Game Freak weicht darin von der bewährten "Pokémon"-Erfolgsformel ab und siedelt das Ganze in grauer Vorzeit an - weit vor allen bisherigen "Pokémon"-Abenteuern. Anstelle einen Arena-Orden nach dem anderen einzusacken und der beste Monstertrainer von allen zu werden, ist man vielmehr darum bemüht, die wilden Weiten der Region Hisui (später Schauplatz der "Diamant"- und "Perle"-Editionen) zu erforschen, Pokémons zu beobachten und den allerersten Pokédex zu vervollständigen. Optisch wandelt "Arceus" dabei auf den Spuren von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" - ohne auch nur ansatzweise dessen Niveau zu erreichen. Im Gegenteil: Die Grafik ist grauenerregend, ruckelig und voller Pop-Ups, dennoch rödelt die Switch am Limit. Hinzukommt ein teils unausgewogenes Gameplay, das über weite Strecken gar nicht, dann überfordert. Und dennoch: "Pokémon Legends: Arceus" wirkt wie ein aufregender Neuanfang in einer offenen, dynamischen Spielwelt, dem man nur zu gerne beiwohnt.

OlliOlli World (Roll7; Private Division, 8. Februar; PC, PS4, PS5, Nintendo Switch , Xbox One Xbox Series X/S)

Gamer erwartet mit "OlliOlli World" ab 8. Februar Plattform-übergreifend ein wahres Skater-Fest vor knallbunter Comic-Kulisse. Die Macher der beiden vorangegangenen (bockschweren) Indie-Kracher wollen mit einer simplen Geschichte, schrägen Figuren, Schritt für Schritt freigeschalteten Skate-Level, neuem Style und leichter Zugänglichkeit punkten - und schaffen das mühelos. Der Weg zum "Skater-Gott" ist dennoch herausfordernd - allerdings sind keine Vorkenntnisse nötig, um cool von A nach B zu rollen und dabei halsbrecherische Tricks auf den Bildschirm zu zaubern. Klappt's mal nicht - kein Ding: Selten war auf die Fresse fliegen unterhaltsamer - was auch das Gros der internationalen Fachpresse so sieht: Laut Metacritic ist "OlliWolli Word" bereits eines der besten Skateboard-Spiele der letzten Jahre. Zwei Erweiterungen (eine im Sommer, eine im Herbst) sind bereits fix geplant.