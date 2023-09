Tests, Masken, Isolation - wie ist die aktuelle Lage bei einer Corona-Infektion? In den letzten Wochen stiegen die Corona-Zahlen leicht auf niedrigem Niveau, aber stetig. Was Sie beachten sollten, wenn Sie sich jetzt mit Corona infizieren, erfahren Sie hier.

Geht der Sommer zu Ende und der Herbst beginnt, steigen die Zahlen der Corona-Infektionen. Das war bisher jedes Jahr so. Auch zu Beginn dieses Herbstes meldet der Corona-Pandemie-Radar des Bundesministeriums für Gesundheit wieder steigende Infektionszahlen, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. In der letzten Woche lag demnach die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 6 Infektionen pro 100.000 Einwohner, in der Vorwoche lag der Wert bei 3. Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug die 7-Tage-Inzidenz 220,9. Es gibt also keinen Grund für Panik, Einschränkungen des öffentlichen Lebens und erhöhte Infektionsgefahr wird es diesen Herbst nicht geben. Und jeder, der sich infiziert, kann dazu beitragen, indem er einige Dinge beachtet.

Corona-Test machen

Bei Anzeichen einer Atemwegsinfektion wie etwa Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen sollten Sie, wie zu Hochzeiten der Corona-Pandemie auch, zunächst einen Corona-Test machen, um sich Klarheit zu verschaffen. Die meisten Tests aus dem letzten Jahr sind in der Regel noch haltbar, wenn sie nicht zu hohen oder zu tiefen Temperaturen ausgesetzt wurden. Gewissheit verspricht das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung.

Wenn Sie Ihren Hausarzt aufsuchen möchten, sollten Sie sich dort zunächst telefonisch melden, um die weitere Verfahrensweise für einen Termin mit einer Atemwegsinfektion abzusprechen. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 116 117. Bei akuter Atemnot sollten Sie die Notfallnummer 112 wählen.

Keine Isolationspflicht, aber Maske bei Corona-Ansteckung

Darüber hinaus empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei Anzeichen einer Atemwegsinfektion nach Möglichkeit drei bis fünf Tage zu Hause zu bleiben und die Kontakte in dieser Zeit einzuschränken. Eine Isolationspflicht gibt es bundesweit nicht mehr, jedoch gelten für Personen, die sich mit Corona angesteckt haben einige Regeln.

Wenn Ihr Test zeigt, dass Sie positiv sind, Sie aber keine Symptome haben, dürfen Sie arbeiten gehen. Jedoch muss eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden, sobald Sie die Wohnung verlassen. Darüber hinaus gelten in vielen Bundesländern Betretungsverbote für medizinische Einrichtungen sowie Alten- und Pflegeheime. In diesen Einrichtungen gilt auch ein Tätigkeitsverbot für Corona-Positive. Auch in Gefängnissen oder Flüchtlingsunterkünften ist der Einlass bei einer Corona-Erkrankung nicht gestattet.

Diese Regeln gelten mindestens fünf und höchstens zehn Tage lang ab dem ersten positiven Corona-Test, sofern Sie zuvor 48 Stunden lang symptomfrei gewesen sind.