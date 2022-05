Auch in diesem Jahr ziehen acht prominente Paare in "Das Sommerhaus der Stars". Nun verriet RTL die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Obwohl die meisten Corona-Maßnahmen inzwischen aufgehoben wurden und Reisen wieder möglich sind, scheint RTL Gefallen an Bocholt als Austragungsort für "Das Sommerhaus der Stars" gefunden zu haben. Denn wie der Sender am Wochenende mitteilte, wird das beliebte Trash-Format auch in diesem Jahr abermals in Nordrhein-Westfalen statt wie in den ersten vier Staffeln in Portugal aufgezeichnet. Die acht teilnehmende Promi-Paare stehen ebenfalls fest.

Als "Checker vom Neckar" wurde Cosimo Citiolo bei "Deutschland sucht den Superstar" ( RTL) bekannt. Beim "Sommerhaus der Stars" tritt er gemeinsam mit seiner Freundin Nathalie Gaus an. Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) lernten sich 2020 bei "Bauer sucht Frau" kennen. Nun testen auch sie ihre Liebe im Duell mit anderen. Bei "Promi Big Brother" konnte der Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann bereits Reality-TV-Erfahrung sammeln. Er tritt nun gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Hambuechen (27) an.

Zwei Fußballer sind mit am Start

Weitere Kandidatenpärchen sind die Reality-Queen Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli (51), YouTube-Star Marcel Dähne und die Influencerin Lisa Weinberger (24) sowie der Schauspieler Stephen Dürr (47) mit seiner Ehefrau Katharina (39). Hinzukommen der Kultfußballer Mario Basler (53) und seine Partnerin Doris Büld (52) sowie der Fußballer Sascha Mölders (37) zusammen mit seiner Frau Ivonne (42).

Sie alle kämpfen im "Sommerhaus der Stars" um den Titel "Das Promipaar 2022" und eine Gewinnsumme von 50.000 Euro. Die Ausstrahlung der siebten Staffel ist für Spätsommer 2022 bei RTL geplant.