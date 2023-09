Einst kostete er 50 Dollar. Jetzt aber kam ein legendärer Pullover von Lady Diana für 1,143 Millionen Dollar unter den Auktionshammer. Der rote Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schäfchen wurde somit offiziell zum teuersten Pulli der Welt.

1,143 Millionen Dollar für einen alten roten Pullover mit einer Herde von weißen Schafen und einem einzigen schwarzen - der Mythos Lady Diana machte es auch 26 Jahre nach ihrem Tod möglich.

Die damalige Lady Spencer (1961-1997) hatte den Pullover mit dem tierischen Design 1981 zufällig entdeckt und sich gekauft. Sie trug ihn 1981 beim Besuch eines Polo-Turniers, an dem, wenige Wochen vor ihrer beider Hochzeit, auch Prinz Charles teilnahm. Schon damals sorgte der Pulli mit dem außergewöhnlichen Design für Furore, zumal im unmittelbaren Vorfeld der Hochzeit alle Royal-Experten darüber spekulierten, was Diana mit der Symbolik des einen schwarzen Schafs unter vielen weißen ausdrücken wollte.

"Da wurde viel zu viel hineininterpretiert", meinen Sally Muir und Joanna Osborne im Interview mit dem "Guardian". Die beiden gründeten 1979 ihre Strickmarke "Warm & Wonderful" und designten den Pullover als eines der ersten Stücke ihrer Collection. Für sie war die Verwendung der Schafe "naheliegend, schließlich wollten wir Schafwollpullis machen". Das Einfügen des schwarzen Schafes war, so Osborne, "einfach ein Witz, ein Farbtupfer".

Lady Dianas Pullover führte einen 42-jährigen Dornröschenschlaf

Muir und Osborne seien erfreut gewesen, als sie damals die Bilder von Diana in ihrem Pullover sahen. "Wir wussten, das war ein goldener Moment für uns." Ein paar Wochen später kam der Schock: Der Buckingham Palast schickte einen Brief und meldete, der Pulli sei beschädigt worden. "Wir waren entsetzt und haben ihn umgehend ersetzt", schildern die Strickmodeschöpferinnen. Der an einer Manschette eingerissene Pullover wurde zurückgeschickt - und ward vorerst nicht mehr gesehen.

Im März 2023 räumte Joanna Osborne ihren Dachboden auf und fand in einem Karton ziemlich in der hintersten Ecke das Kleidungsstück. "Ich konnte erst nicht glauben, dass es wirklich das Original von damals war", erzählte sie, "aber ich erkannte ihn an der ominösen Manschette."

Irrer Bieterwettstreit um den Schaf-Pullover von Lady Diana

Bei der Online-Versteigerung von Sotheby's New York war, so sagen Experten, mit Ausschlag gebend, dass der Pulli Gebrauchsspuren zeigte. Das mache den Pulli authentischer und für Fans wertvoller. Das zeigte sich in den letzten 15 Minuten der Auktion. Bis dahin stand das Gebot bei 190.000 Dollar, was den Sotheby's-Schätzwert von 80.000 Dollar schon deutlich überstieg.

Dann aber setzte, so berichtet "Bild", ein Bieterwettstreit unter 40 besonders engagierten Interessenten aus, der den Preis in die astronomische Rekordhöhe trieb. Nie zuvor wurde ein Pullover für so viel Geld versteigert und auch nie zuvor ein anderes Stück aus Lady Dianas Garderobe.

Dabei geht es auch günstiger: Der Schafpullover, damals für 50 Dollar zu haben, ist - auch bedingt durch Revival-Serien wie "The Crown" - immer noch der größte Verkaufsschlager bei "Warm & Wonderful". Im Online-Shop ist das Strickgut der "Diana Edition" für umgerechnet 336 Dollar (315 Euro) zu haben.