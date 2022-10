Die Herzkino-Reihe "Das Traumschiff" ist mit einer neuen Folge bereits im November zu sehen. Kapitän Max Parger (Florian Silberiesen) macht sich gemeinsam mit seiner Crew nach Lappland auf. So weit weg von seiner Heimat holt ihn trotzdem seine Vergangenheit ein.

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) steuert "Das Traumschiff" nun bereits im November in Richtung Lappland. In der Regel sind die Abenteuer der Crewmitglieder an Bord sowohl Ostern und Weihnachten als auch Neujahr zu sehen. Nachdem die Dreharbeiten im Frühjahr wegen einer Corona-Infektion des Hauptdarstellers unterbrochen werden mussten, gibt es die neue Folge des Herzkinos am Sonntag, 20. November, um 20.15 Uhr, im ZDF.

Eine Abenteuerreise durch Lappland

Auf See wird Parger mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Seine beiden alten Schulfreunde, der Motivationstrainer Patrick (Daniel Fritz) und der Priester Maik (Tayfun Baydar), halten nicht nur die gesamte Crew auf Trab. Sie überraschen den Kapitän auch mit einer aufregenden Abenteuertour durch die nördliche Region Finnlands. Eine mehrtägige Hundeschlittenfahrt soll Klarheit über ihre Freundschaft heute bringen.

Ein Krankheitsfall an Bord stellt Dr. Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) vor eine Herausforderung: Der Gesundheitszustand von Katjas (Lara Joy Körner) 16-jährigen Tochter Lisa (Johanna Hens) verschlechtert sich an Bord zunehmend. Sie scheint medikamentös falsch eingestellt zu sein. Obwohl sich Dr. Delgado der Sache annimmt und eine positive Wirkung erzielen kann, geht es ihr mysteriöser Weise nach einem Landausflug wieder schlechter. Wer steckt dahinter?

Der November bietet auch einige Wiederholungen der Herzkino-Reihe, um sich einzustimmen: Am Sonntag, 23. Oktober, steuert Kapitän Paulsen (Siegfried Rauch) in einer Episode aus dem Jahr 2005 Vancouver an. Am Sonntag, 6. November, entführt Paulsen nach Sambia und zu den Viktoriafällen (Erstsendung 2003), am Sonntag, 13. November, nach San Francisco. Die Folgen sind immer um 10.15 Uhr im ZDF zu sehen.