Ein US-amerikanischer Sheriff bringt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) in "Das Traumschiff: Utah" in Bedrängnis. Doch welcher Gaststar spielt den strengen Ordnungshüter?

Gaststars gehen beim "Traumschiff" seit Jahren ein und aus. Spätestens seit Amtsantritt von Moderator und Schlagerstar Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger handelt es sich dabei nicht mehr ausschließlich um Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern zunehmend auch um andere Persönlichkeiten, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. In der Weihnachtsfolge "Das Traumschiff: Utah" (Dienstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) etwa ist ein bekanntes TV-Gesicht in der Rolle eines gestrengen Ordnungshüters zu sehen.

"Wer weiß denn sowas?"-Moderator Kai Pflaume mimt in der insgesamt 99. Ausgabe des ZDF-Quotenhits den Sheriff Steve McCrown. Dieser bringt ausgerechnet Kapitän Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm ( Daniel Morgenroth) in eine missliche Lage: Gemeinsam mit Martins altem Freund Stefan Fieringer ( Wolfgang Fierek) befinden sich die beiden auf einer Motorradtour durchs Monument Valley, als sie zunächst fast von einem schwarzen Pick-up von der Straße gedrängt werden und dann auch noch von der Polizei angehalten werden: "Hi guys, drivers license, documents, please", fordert der Sheriff.

Neujahrs-Folge mit den Pochers

Zwar können Parger und Grimm ihre Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Ausweise aber hat Stefan Fieringer, der sich zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins gemeinsame Hotel befindet. Ehe sie sich versehen, droht Parger und Grimm eine Nacht im US-amerikanischen Gefängnis ...

Weitere Dramen des 99. "Traumschiff"-Films (Regie: Eva Wolf, Buch: Jürgen Werner) sind der Ehekrach zwischen den Passagieren Annika ( Teresa Klamert) und Markus Becker ( Martin Bruchmann): Sie hat ihren Mann mit einem Geschäftskollegen betrogen. Vor den roten Felsen von Utah kommt es zur Aussprache. An Bord wiederum kämpft Dr. Delgado ( Collien Ulmen-Fernandes) mit gleich zwei eingebildeten Kranken: Oskar Schifferle ( Harald Schmidt) und Jens Kessler ( Ingolf Lück) kämpfen erbittert um die Aufmerksamkeit der Schiffsärztin.

Am Neujahrstag steuert "Das Traumschiff" um 20.15 Uhr das indonesische Nusantara an. Als Gaststars treten unter anderem die Noch-Eheleute Amira und Oliver Pocher in zwei voneinander unabhängigen Rollen auf.