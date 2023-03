"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", "Mittagsstunde" und "Shattered - Gefährliche Affäre": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Iss bin derr gestiefelte Kater!" - Ja, unverkennbar, er ist wieder da, der tierische Held mit Degen, Hut und starkem Akzent. Und seine hübschen Stiefel, die ihm einst schon bei den Gebrüdern Grimm seinen Namen gaben, passen auch noch. 2004 tauchte der gestiefelte Kater erstmals im Dreamworks-Universum auf ("Shrek 2"), bald wurde er vom vorlauten Sidekick zum Publikumsliebling. Auf den ersten eigenen Film von 2011 folgte kurz vor Weihnachten eine Fortsetzung: "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" erscheint nun ebenso wie das Drama "Mittagsstunde" und der Thriller "Shattered - Gefährliche Affäre" auf DVD und Blu-ray.

"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (VÖ: 9. März)

Neun Leben hat eine Katze, heißt es, acht davon hat der gestiefelte Kater zu Beginn des Animationsfilms "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" bereits verbraucht. Die Sache mit dem Stier, die fatale Pokerrunde mit ein paar übellaunigen Hunden, die Schalentier-Allergie ... - Der furchtlose Kater war in der Vergangenheit einfach etwas zu furchtlos. Was also jetzt? Klar, tollkühn stürzt er sich in ein neues Abenteuer. Ein geheimnisvoller Wunschstern verspricht neue Vitalität, aber um diesen zu erreichen, muss der Kater erst einmal an einer Bärenbande und einem großen bösen Kopfgeldjäger-Wolf vorbei. Kitty Samptpfote, die auch schon im ersten Film dabei war, steht dem gestiefelten Kater dabei erneut zur Seite. In der deutschen Fassung ist bereits zum fünften Mal Benno Fürmann als gestiefelter Kater zu hören (Original: Antonio Banderas), zum Synchronsprecher-Team gehören außerdem auch Riccardo Simonetti und Oliver Kalkofe.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: Joel Crawford, Laufzeit: 98 Minuten

"Mittagsstunde" (VÖ: 9. März)

"Mudder, das' aber auch 'en Kuddelmuddel mit uns", sagt Ingwer: Er ( Charly Hübner) ist in der nordfriesischen Pampa aufgewachsen, lebte dann lange in der Stadt, und als er nach Hause zurückkehrt, erkennt er seine Heimat kaum wieder. Und seine "Mudder" ( Hildegard Schmahl), inzwischen schon ein halber Pflegefall, auch nicht. Vieles tut weh in "Mittagsstunde", einem Drama nach der Romanvorlage von Dörte Hansen. Aber auch im größten Mist findet man hier noch den Witz des Lebens. Ingwer Feddersen arbeitet als Dozent an der Uni in Kiel. Als ihn beunruhigende Nachrichten von zu Hause erreichen - seinen "Ollen" geht's nicht gut -, entschließt er sich zu einem Sabbatical. Ein Jahr lang zurück ins fiktive Dorf Brinkebüll, ein wenig nach dem Rechten sehen. Man empfängt ihn allerdings nicht mit offenen Armen, schon gar nicht seine Eltern, die noch immer ihren alten Gasthof führen. Jenseits des Gasthofs sieht es kaum besser aus. Seit den unschuldigen 60-ern, in die Regisseur Lars Jessen immer wieder zurückschwenkt, hat sich viel verändert.

Preis DVD: circa 13 Euro

D, 2022, Regie: Lars Jessen, Laufzeit: 93 Minuten

"Shattered - Gefährliche Affäre" (VÖ: 10. März)

Einen besonderen Hype um "Shattered - Gefährliche Affäre" gab es hierzulande nicht: Der Psychothriller spielt in Montana, wo die junge Sky ( Lilly Krug) im Supermarkt auf den jungen, geschiedenen und sehr wohlhabenden Unternehmer Chris ( Cameron Monaghan) trifft. Die beiden landen im Bett, ein One-Night-Stand, doch bei dieser einen Begegnung bleibt es nicht. Chris hat sich ernsthaft in Sky verguckt, die beiden gehen erneut miteinander aus. Dann passiert das vermeintliche Unglück: Chris wird überfallen, bricht sich das Bein, bekommt einen Gips. Und die junge Sky zieht bei ihm ein - aber nicht nur, wie er glaubt, um ihn wieder gesundzupflegen ... - Einige klangvolle Namen waren an diesem Projekt beteiligt, neben Hollywood-Superstar John Malkovich als unheimlicher Vermieter Roland ist auch Frank Grillo dabei. Veronica Ferres hat den Film mitproduziert, blieb diesmal also hinter der Kamera. Und dann ist da eben auch noch ihre Tochter Lilly Krug, die für ihre erste Kino-Hauptrolle ein paar ziemlich gute Kritiken erntete - sie sei es, hieß es etwa bei "Variety", die diesen Film überhaupt erst sehenswert mache.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: Luis Prieto, Laufzeit: 94 Minuten