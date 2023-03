Besondere Ehre für Motsi Mabuse: Gemeinsam mit Ehemann Evgenij Voznyuk war die "Let's Dance"-Jurorin zum Staatsbankett zu Ehren von König Charles und seiner Frau Camilla geladen. Was die beiden dort erlebt haben, berichtete das Paar nun einem Interview.

Großer Empfang für König Charles und seine Gattin Camilla: Im Rahmen ihres Deutschlandbesuchs gastierte das königliche Paar am Mittwochabend in Berlin. Zum Staatsbankett im Schloss Bellevue erschien die geballte Politprominenz. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender vor Ort war, ließ sich auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem ihrer nur noch seltenen öffentlichen Auftritte sehen. Der einstige Bundespräsident Joachim Gauck kam der Einladung der britischen Royals ebenfalls nach.

Unter all die politischen (Ex-)Würdenträger mischte sich neben Toten-Hosen-Frontmann Campino zudem ein prominentes Tänzerpaar: Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk. Die "Let's Dance"-Jurorin und ihr Ehemann waren auf ausdrücklichen Wunsch der beiden Tanzfans Charles und Camilla eingeladen worden. Nach der Veranstaltung berichtete Mabuse im Interview mit RTL: "Es war sehr entspannt, sehr schön. Es gab Musik, es gab leckeres Essen, viele unterschiedliche Gespräche."

Motsi Mabuse gibt zu: "Ich war so nervös, ich konnte nichts mehr sagen"

Doch zum Start in den Abend habe die beiden erst einmal eine faustdicke Überraschung erwartet, wie die 41-Jährige beschrieb: "Wir durften nicht zusammensitzen, das war der erste Schock für uns." Danach sei aber ein schöner Abend gefolgt. Außerdem habe das Paar König Charles und Camilla die Hand schütteln dürfen. "Ganz ehrlich, ich war so nervös, ich konnte nichts mehr sagen. Man weiß nicht mehr, was passiert", erinnerte sich die auch im britischen Fernsehen tätige Tanzexpertin ("Strictly Come Dancing") und scherzte, dass sie sich nun die Hände nicht mehr waschen würde.

Voznyuk stellte derweil die besondere "Bedeutung" der Begegnung heraus und zeigte sich überrascht über eine besondere Fähigkeit von König Charles: "Was mich fasziniert hat, ist, dass Charles so gut Deutsch spricht." Zum Essen wurde übrigens eine Mischung aus deutschen und britischen Gerichten gereicht. Unter anderem wurden die Gäste mit gebeiztem Karpfen mit Erfurter Blumenkresse, Weidehuhn mit Pilzen und Spinat-Törtchen und Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee verköstigt.